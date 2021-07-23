美國缺工影響鐵路運輸效率 拖累經濟復甦

美國鐵路運輸行業正面臨找不到工人的窘境，一些化學品、化肥與其他產品受缺工影響運輸效率放緩，可能導致擾亂工廠營運，成為疫情過後經濟復甦的障礙。

此問題已引起美國監管部門的注意，他們擔心在對大多數貨運鐵路公司實施的成本削減與新的營運規劃，會影響客戶服務。

地上交通運輸委員會（STB）主席 Martin Oberman 表示，鐵路運輸業不能精簡到只維持基本營運。該委員會正在就如何改善鐵路行業的有效競爭進行調查。

拜登政府最近下達的行政命令，強調解決海運和貨運鐵路市場的產業整合問題，促進市場競爭，並幫助企業壓低貨物運輸成本。

不過這個挑戰主要源於衝擊美國經濟的兩個問題：勞力短缺與隨著製造業成長、經濟復甦而出現的供應鏈瓶頸。

多位鐵路運輸高層表示，目前已盡最大努力應對疫情，但疫情不僅讓大批員工被迫居家隔離，也影響部分工廠生產異常導致需求波動，這對經營者來說是很大的挑戰。

美國鐵路公司 CSX(CSX-US) 執行長 Jim Foote 表示，原本預計要招募 500 名新員工應對需求增加，以及補充疫情間流失的人力，但目前為止僅招募 200 人。

CSX 表示，目前已重新評估對某些職缺的招聘方式，尤其是需要在周末、特殊節日值班，或外地出差數日的工作。該公司祭出 3000 美元獎金，鼓勵內部員工薦舉人才，有效提升應聘人數。

多個行業受勞動力短缺影響

此外，鐵路運輸業勞動力短缺問題已影響到多個行業，美國化學理事會（ACC）在給 STB 的一封信中提到，貨物在車站擱置逾一周仍未發出，部分路線運輸時間更是增加一倍以上，導致部分化學工廠因缺乏原料而近乎休廠，有的則是放緩生產。

在貨運鐵路運輸業中，就業水準仍低於疫情前，根據 STB 數據，鐵路公司 6 月僅有 47,444 名員工，低於去年 3 月的 5.18 萬人。

貨品進口運輸的鐵路系統堵塞，讓缺工情形更加嚴峻。港口積累的貨物有多多，就意味著內陸鐵路運輸系統的壓力有多大，也影響下一層公路運輸系統。

花旗運輸分析師 Christian Wetherbee 表示，供應鏈的好壞取決於供應鏈中最脆弱的環節，而供應鏈中有很多脆弱環節。

聯合太平洋鐵路（Union Pacific）與波克夏海瑟（Berkshire Hathaway）旗下 BNSF 鐵路（BNSF Railway）已採取措施舒緩貨運阻塞問題。

STB 主席 Oberman 表示，儘管部分公司的服務狀況不錯，但其他行業仍受到同樣問題困擾，包括機組人員短缺、延遲交貨或暫停其他服務，整體上來看目前的運輸系統運作並不完善。