中國監管又升級 線上保險業恐成下個開刀目標

中國的銀行與保險監管機構正在加強對線上保險平台的審查並擴大監察，保險業恐怕成為北京政府下一個開刀的目標。

彭博報導指出，中國監管機構要求企業與地方機構遏止不當行銷與哄抬價格行為，加強對用戶隱私保護，同時也向保險業喊話要「主動解決這些問題」，並說若不遵守規定的企業將面臨「嚴厲懲罰」。

中國國務院在周三（11 日）晚間發聲明表示，未來將「積極」展開保護國家安全、科技創新與反壟斷領域的立法工作，以完善「治國之所需」的法律框架，並且該指導方針計畫將延續至 2025 年。

該份聲明意味著中國在未來 4 年內，將大幅強化對影響市場經濟領域的監管。中國國務院也表示，從食品、藥品到教育輔導等，涉及民眾切身利益的領域將加強執法。

聲明稱，這些強化的監管措施將能確保新商業模式的「健康發展」

自中國今年開始全面打擊金融科技業以來，中國赴美掛牌的網路保險業者水滴 (WDH-US)、平安保險集團（Ping An Insurance Group Co.）等幾家上市公司受到針對性打擊。

自此之後，北京政府開始針對一些大型科技公司採取監管行動，包括線上教育公司如好未來 (TAL-US)、新東方 (EDU-US)、叫車服務公司如滴滴出行 (DIDI-US) 與影音平台。

至截稿前，水滴上漲 3.12% 暫報每股 3.97 美元，好未來重摔 5.56% 暫報每股 5.95 美元，新東方挫跌 3.20% 暫報每股 2.12 美元，滴滴出行則下跌 2.84% 暫報每股 8.91 美元。

中國的線上保險業預計在 10 年內成長至人民幣 2.5 兆（約 3,850 億美元）的規模。中國銀行保險監督管理委員會（China Banking and Insurance Regulatory Commission）對強化保險業監管的消息並未置評。。

本篇文章不提供合作夥伴轉載