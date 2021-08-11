〈財報〉加密貨幣交易暴增 Coinbase Q2獲利勝預期 盤後小漲

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 第 2 季獲利、營收遠勝市場預期，反映加密貨幣價格劇烈波動之下，平台交易額較第 1 季暴增 38%，但預測第 3 季交易額不如第 2 季，盤後漲幅從 2% 收斂為不到 1%。

Coinbase 第 2 季 (6 月 30 日止) 營收 22.3 億美元，較去年同期增逾 10 倍，淨利達到 16 億美元，較去年同期增加 49 倍，調整後每股獲利 3.45 美元，遠勝 Refinitv 訪調分析師預期的營收 17.8 億美元、每股獲利 2.33 美元。

財報顯示交易額與交易人數都大幅成長。交易額為 4,620 億美元，較第 1 季猛增 38%，每月交易用戶數為 880 萬戶，比第 1 季增加 44%。

其中，比特幣約占總交易額的 24%，從第 1 季的 39% 下降，顯示投資人配置從比特幣分散到以太幣 (ETH) 等加密貨幣，比特幣在該季下跌 41% 也造成影響。

Coinbase 執行長 Brain Armstrong 表示，希望公司能成為「資產界的亞馬遜」，目標是把所有合法的加密貨幣資產都放在自家平台上交易。

Q3 財測平淡

Coinbase 未提供正式的財務指引數字，但預測第 3 季交易額將低於第 2 季。該公司透露，8 月迄今交易額大幅改善，比 7 月高了 80%，但仍低於去年同期。

Coinbase 對全年每月交易用戶的預估值也略低於第 1 季看法，最新預測介於 550 萬到 800 萬戶，區間高標比原本預測少了 50 萬戶。

Refinitiv 調查的分析師預測，Coinbase 全年營收可達 62.9 億美元，每股獲利 7.76 美元。

Coinbase 表示，對第 3 季的預測顯示加密貨幣這個新興產業仍存在波動性，且面臨更多監管。財務長 Alesia Haas 表示，公司關注美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 的發言，詹斯勒上周呼籲國會授權，加強對加密貨幣平台的監管。

Coinbase 是全球數一數二大的加密貨幣交易所，今年 4 月 14 日在美國直接上市，當天以每股 381 美元開盤，市值一度衝上 1,000 億美元。

Coinbase 周二盤後股價一度上漲 2%，但因財測平淡漲幅縮小，約漲 0.72%。Coinbase 周二收盤下跌 3.85% 至每股 269.67 美元，不計盤後變動，Coinbase 從上市到周二共下跌 29%，遜於那斯達克綜合指數同期 7% 漲幅。