〈台股盤前要聞〉台積電、聯發科7月營收月減逾1成 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台積電 7 月營收月減 16.1%，仍為歷年同期新高，法人指出，因 6 月基期較高，8、9 月營收可望向上成長；聯發科受限於晶圓代工產能，出貨不如預期，7 月營收月減 15%。以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

台積電 7 月營收 1245 億元 月減 16% 仍寫歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (10) 日公告 7 月營收 1245.58 億元，月減 16.1%，年增 17.5%，為歷年同期新高；前 7 月累計營收 8591.13 億元，年增 18.1%。法人指出，6 月營收衝上新高，基期較高，預估 8、9 月在大客戶蘋果 A15 處理器放量生產下，營收可望向上成長。閱讀全文...

產能受限 聯發科 7 月營收 403.6 億元 月減 15%

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公告 7 月營收 403.6 億元，月減 15.49%，年增 51.2%，累計前 7 月營收 2740.46 億元，年增 76.62%；由於晶圓代工產能受限，聯發科出貨也受阻，7 月營收較上月下滑，仍寫歷史第四高。閱讀全文...

日月光投控 7 月營收 464.8 億元 年增 25% 再創同期新高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 公告 7 月營收 464.8 億元，月增 7.28%，年增 24.53%，累計前 7 月營收 2928.76 億元，年增 20.91%；隨著封測需求續強，加上 EMS 業務持續回升，日月光投控 7 月營收創同期新高，也寫歷史第四高。閱讀全文...

富邦金前 7 月稅後純益突破千億 大賺逾一個股本 資產突破 10 兆元

富邦金控 (2881-TW) 昨 (10) 日公布獲利， 7 月自結稅後純益 185.88 億元，累計今年前 7 月稅前純益達 1228.7 億元，前 7 月稅後純益已經突破一千億元、達 1061.84 億元，較去年同期大幅成長 109.3 %，累計前 7 月獲利已超越去年全年獲利，且超過一股本，每股純益 10.1 元，續居金控每股獲利王寶座，金控總資產更首度突破 10 兆元大關。閱讀全文...

國泰金前 7 月稅後純益海賺千億續創高 EPS 7.53 元

國泰金 (2882-TW) 自結 7 月稅後純益 117.5 億元，累計稅後純益達 1,032.1 億元，突破千億元大關，較去年同期大幅成長 120%，累計獲利再創歷史新高，EPS 7.53 元；國泰證券及國泰投信單月及累計獲利續創同期新高；持續受惠經濟復甦及金融市場活絡，使主要子公司有亮眼表現。閱讀全文...

和碩業外評價利益挹注 Q2 純益季增 14% EPS 2.01 元

代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (10) 日公布第二季財報，本業較首季回溫，但仍受缺料、季節性因素影響，營益率維持約 1% 水準，業外則受惠持股立訊等評價利益挹注下，單季稅後純益達 53.43 億元，季增 14.37%、年減 24.46%，每股純益 2.01 元，為近 3 季新高。閱讀全文...

中鋼 7 月營收首跨越 400 億元大關 衝單月新高

中鋼 (2002-TW) 昨 (10) 日公告 7 月營收 418.83 億元，月增 7.9%、年增 69.4%，歷史單月新高；前 7 月營收 2551.53 億元，年增 45.6 億元，也為同期最佳。閱讀全文...

貨櫃三雄 7 月營收同寫新猷 合計逼近千億元 年增逾 1 倍

繼長榮 (2603-TW) 公布 7 月合併營收創新高後，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 昨 (10) 日公布的數字也同創單月新高，合計貨櫃三雄 7 月合併營收共 956.26 億元，年增 170%，累計前 7 月共 5077.32 億元，年增達 127%。閱讀全文...

原相缺料影響客戶拉貨 Q3 營收估季減 6-9%

感測晶片廠原相 (3227-TW) 昨 (10) 日召開法說會，展望第三季，財務長羅美煒表示，受 MCU 缺貨影響，客戶無法配成成品出貨，降低客戶拉貨意願，加上亞馬遜 (AMZN-US) 關閉中國部分知名賣家帳戶，也影響客戶銷售動能，預期第三季營收將季減 6-9%。閱讀全文...