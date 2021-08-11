盤前財經大事搶先讀2021年08月11日

今日操盤前瞻

美國 7 月 CPI

法說會：華碩、神隆、景碩、力旺

除權息：庫金、榮運、大聯大、集盛

美國 1 兆美元基建案過關激勵鋼鐵股大漲 紐科股價創新高

參議院周二 (10 日) 終於通過總計約 1 兆美元的基建案，市場預計將進一步刺激建材需求，鋼鐵類股大漲，美國最大的鋼鐵製造商紐科 (Nucor) 股價飆至歷史新高。閱讀全文...

晶片荒惡化美光大跌 交貨周期拉長至逾 20 周

周二 (10 日) 彭博社報導，根據 Susquehanna Financial Group 研究顯示，7 月份晶片交貨周期 (從訂購到交貨的時間) 延長到了 20.2 周，顯示晶片荒並無趨緩的跡象。閱讀全文...

台積電 7 月營收 1245 億元 月減 16% 仍寫歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (10) 日公告 7 月營收 1245.58 億元，月減 16.1%，年增 17.5%，為歷年同期新高；前 7 月累計營收 8591.13 億元，年增 18.1%。法人指出，6 月營收衝上新高，基期較高，預估 8、9 月在大客戶蘋果 A15 處理器放量生產下，營收可望向上成長。閱讀全文...

產能受限 聯發科 7 月營收 403.6 億元 月減 15%

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公告 7 月營收 403.6 億元，月減 15.49%，年增 51.2%，累計前 7 月營收 2740.46 億元，年增 76.62%；由於晶圓代工產能受限，聯發科出貨也受阻，7 月營收較上月下滑，仍寫歷史第四高。閱讀全文...

日月光投控 7 月營收 464.8 億元 年增 25% 再創同期新高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 公告 7 月營收 464.8 億元，月增 7.28%，年增 24.53%，累計前 7 月營收 2928.76 億元，年增 20.91%；隨著封測需求續強，加上 EMS 業務持續回升，日月光投控 7 月營收創同期新高，也寫歷史第四高。閱讀全文...

富邦金前 7 月稅後純益突破千億 大賺逾一個股本 資產突破 10 兆元

富邦金控 (2881-TW) 昨 (10) 日公布獲利， 7 月自結稅後純益 185.88 億元，累計今年前 7 月稅前純益達 1228.7 億元，前 7 月稅後純益已經突破一千億元、達 1061.84 億元，較去年同期大幅成長 109.3 %，累計前 7 月獲利已超越去年全年獲利，且超過一股本，每股純益 10.1 元，續居金控每股獲利王寶座，金控總資產更首度突破 10 兆元大關。閱讀全文...

國泰金前 7 月稅後純益海賺千億續創高 EPS 7.53 元

國泰金 (2882-TW) 自結 7 月稅後純益 117.5 億元，累計稅後純益達 1,032.1 億元，突破千億元大關，較去年同期大幅成長 120%，累計獲利再創歷史新高，EPS 7.53 元；國泰證券及國泰投信單月及累計獲利續創同期新高；持續受惠經濟復甦及金融市場活絡，使主要子公司有亮眼表現。閱讀全文...