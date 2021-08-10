大聯大Q2四指標飛越財測 每股賺1.66元創歷史新高

全球半導體零組件通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (10) 日公告第二季財報，受惠下游終端銷售熱絡，半導體零組件需求強勁，加上代理原廠價格調整，大聯大第二季營收、毛利率、稅後純益及每股稅後純益共四項指標全數飛越財測，稅後純益 31.88 億元，每股稅後純益 1.66 元，雙創歷史新高。

大聯大原預估第二季營收達 1850-1930 億元，季增約 4-9%，不過，受惠筆電、PC、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁，最終營收達 2002.26 億元，不僅超越財測，也首度衝破 2000 億元大關，改寫新猷。

大聯大第二季營收 2002.26 億元，季增 13.04%，年增 33.65%，毛利率 4.01%，季增 0.3 個百分點，年增 0.08 個百分點，營益率 1.82%，季增 0.13 個百分點，年增 0.1 個百分點，稅後純益 31.88 億元，季增 31.79%，年增 50.38%，每股稅後純益 1.66 元。

大聯大上半年營收 3773.41 億元，年增 34.35%，毛利率 3.87%，年減 0.1 個百分點，營益率 1.76%，年增 0.06 個百分點，稅後純益 56.07 億元，年增 48.37%，每股稅後純益 3.1 元。

大聯大表示，隨著第二季獲利成長，股東權益報酬率 (ROE) 創近 10 年新高、達 19.4%，營運資產報酬率 (Return on Working Capital) 也上升至 10.1%。

展望第三季，大聯大預計，以新台幣 28 元兌 1 美元計算，營收約 1900-2000 億元，毛利率約 3.7-3.9%，營益率則為 1.6-1.8%，稅後純益 0.26-0.3 億元，每股稅後純益約 1.53-1.78 元。

大聯大為目前全球最大的半導體零組件通路商，公司近年積極落實永續經營及最大化股東權益，全面審視永續經營，並領先同業採取多項措施，如積極完善公司治理，並在 2021 年初設立永續長，高度關注全球風險議題。

大聯大今年也爲強化公司治理、提升董事會職能，並落實董事多元化目標，此次股東會增加 1 席女性獨立董事，由前中華開發資本資深副總楊鎧蟬女士出任。

大聯大也推出「員工持股信託計劃」(ESOT)，鼓勵員工持股，及早為未來退休金規劃，吸引超過 9 成員工參與，力求員工、股東與社會多贏。

另外，大聯大爲因應氣候變遷危機，更在今日股東會宣示氣候行動目標，以響應《巴黎氣候協定》、強化氣候變遷治理、積極自主節能減碳，提升綠色能源使用、推動產業綠色轉型，與價值鏈夥伴共創永續供應鏈，為地球作出貢獻。