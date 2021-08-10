富邦金前7月純益突破千億大賺一股本 EPS 10.1元 資產衝破10兆元

富邦金控 (2881-TW) 今 (10) 日公布獲利， 7 月自結稅後純益 185.88 億元，累計今年前 7 月稅前純益達 1228.7 億元，前 7 月稅後純益已經突破一千億元、達 1061.84 億元，較去年同期大幅成長 109.3 %，累計前 7 月獲利已超越去年全年獲利，且超過一股本，每股純益 10.1 元，續居金控每股獲利王寶座，金控總資產更首度突破 10 兆元大關。

富邦金控前 7 月稅後純益及每股稅後純益均續創歷史新高紀錄，單 7 月自結稅後純益則創下同期歷史新高；子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 7 月獲利同步寫下歷史新高，富邦金控 7 月底合併淨值約 8500 億元，普通股每股淨值達 75.82 元。

截至 7 月 31 日，富邦金控已取得日盛金控 55.97% 股權，而富邦金於 7 月認列日盛金投資收益 4.2 億元。

從個別子公司獲利來看，金雞母富邦人壽 7 月稅後純益為 126 億元，較去年同期成長 29%，累計前 7 月稅後純益 782 億元，較去年同期成長 136%，累計前 7 個月獲利已超越去年全年獲利。

富邦人壽之所以獲利繳出創新高成績，主要資本市場操作表現良好，國際市場資金充沛，帶動國際股市反彈，7 月份台股大盤指數震盪，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，股息收入亦因台股進入除息旺季而顯著增加。人壽淨值約 5707 億元，淨值比率高於 10%，RBC 初估超過 300%，資本水準維持良好。

債市投資方面，富邦人壽持續著重經常性收益提升，7 月份台幣走勢平穩，受惠於境內經常性避險成本 (CS) 改善 (10-25bp)，累積前 7 月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升。

保險本業方面，富邦人壽累計前 7 月合併初年度保費收入達 1078 億元，合併總保費收入達 3,121 億元，台灣業績預估皆排名業界第二。7 月初年度保費收入 105.7 億元，較上月成長 76.4%，成長主要來自利變型及投資型商品，其中，以投資型商品成長幅度最大，較上月成長 131.1%，業績成長主要受惠於與北富銀密切合作，滿足客戶多元資產配置的需求，帶動投資型業績有亮眼表現。

富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計前 7 月初年度保費及總保費各 302 億元及 387 億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

台北富邦銀行 7 月稅後純益 20.2 億元，較上月增加 5.7 億、成長 39%，主要為財管業務隨國內疫情趨緩銷售動能提升，財管收益較上月大幅成長，以及股息收益挹注與金融市場操作收益提升，累計今年前 7 月稅後純益 114.07 億元。

北富銀今年以來銀行存、放款餘額皆較同期成長 11%；財管業務受惠投資市場熱絡，基金股權商品及投資型保單銷售成長，帶動財管銷量年增 20% 及 AUM 年增 9%；信用卡業務表現持續優於市場，流通卡數、有效卡數及簽帳金額較去年同期皆有兩位數以上的成長。2021 年 7 月底逾放比率為 0.19%，備抵呆帳覆蓋率為 651%，資產品質維持穩健。

富邦產險 7 月稅後純益 7.02 億元，較去年同期成長 26.7 %，累計稅後純益 49.93 億元，較去年同期成長 58%。在業務方面表現，隨著新冠肺炎疫苗接種數量持續攀升，民眾於施打疫苗前評估增加疫苗保障，防疫相關保險商品持續熱銷，因此 7 月份簽單保費收入 49.5 億元，較去年同期大幅成長 29.9%，其中健康傷害險單月成長更高達 173.7%，此外在車險業務成長亦保持穩健水準，單月成長超過 4.0%，較市場成長率佳；累計 1~7 月簽單保費收入 313.0 億元，較去年同期大幅成長 13.0%，簽單市佔率 25.3%，蟬聯市場龍頭。

富邦證券 7 月稅後純益 9.54 億元，累計稅後純益 46.43 億元，較去年同期成長 103%，累計前 7 月獲利已超越去年全年獲利。台股 7 月量價續創新高，1-7 月日均值突破五千億元，富邦證券累計現貨市佔率持續攀升至 6.2%，整體經紀、財管業務以及承銷收入較去年同期顯著成長。

