國泰金前7月稅後純益海賺千億續創高 EPS 7.53元

國泰金 (2882-TW) 自結 7 月稅後純益 117.5 億元，累計稅後純益達 1,032.1 億元，突破千億元大關，較去年同期大幅成長 120%，累計獲利再創歷史新高，EPS 7.53 元；國泰證券及國泰投信單月及累計獲利續創同期新高；持續受惠經濟復甦及金融市場活絡，使主要子公司有亮眼表現。

以各子公司表現來看，國泰人壽獲利及淨值再創佳績， 7 月稅後純益 89.0 億元，1 至 7 月累計稅後純益達 864.2 億元，較去年同期大幅增長 174%，持續刷新歷年紀錄，反映投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，7 月初年度保費及初年度等價保費分別為 159 億元及 39 億元，皆穩居業界第一。

國泰人壽表示，7 月一般為台股股利配發旺季，惟今年因疫情影響股東會延遲舉行，部分企業股利發放時程有所遞延，國壽 7 月國內外股合計股利收入約 43 億元，預期全年股利收入落於 185 - 195 億之間，優於去年水準。

匯率方面，台幣 7 月仍小幅回貶，而避險工具除 CS 避險成本相對持於低位之外，NDF 避險成本亦有明顯回落，皆有利於壽險公司外匯操作及匯兌損益控管。國壽資本水準強健，淨值及 RBC 續創 10 年新高，7 月單月淨值增加 119 億元，至 7 月底已達 7490 億元。

保險業務方面，即便國內疫情趨緩，國泰人壽遠距投保服務受到民眾青睞，截至 7 月底，超過 75% 的國壽業務同仁使用遠距投保，新契約遠距投保件數突破 4.8 萬件為業界之首，帶來的初年度保費收入 (FYP) 達 14.3 億元，同時，7 月份初年度保費收入 (FYP) 達 159 億元，相較上月成長五成。

投資型商品雖仍受疫情影響業務同仁銷售機會，但國泰人壽投資型商品 7 月初年度保費仍達 120 億元，而今年以來投資型商品銷售動能穩定，除顯示國人對退休規劃準備越來越重視外，亦因投資型保單採連結類全委帳戶設計，可提供保戶每月穩定的現金流，因此備受青睞。

國泰世華銀行 7 月稅後純益 20.7 億元，累計稅後純益達 143.3 億元，較去年同期減少，主要是因為去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，核心業務獲利則皆較去年提升。

國泰世華銀今年以來，存放款持續成長，累計純益息收入較去年同期增加 6%；在手續費收入業務表現上，投資市場持續熱絡，國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，累計淨手續費收入較去年同期成長 6%；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至 7 月底為 514 萬張。2021 年 7 月底逾放比率為 0.21%，備抵呆帳覆蓋率為 760%，資產品質維持穩健。

國泰世華今年以來信用卡累計簽帳金額持續領先同業，隨著近期疫情趨緩，國人消費預期緩步復甦， 7 月除了針對廣大卡友規劃以網購、美食外送平台及數位串流服務為主的「防疫刷卡優惠懶人包」刺激卡友消費外，8 月上旬更推出主打權益可自主切換的全新產品「國泰世華 CUBE 卡」，期帶動另一波消費成長。

國泰產險 7 月稅後純益 4.2 億元，前 7 月累計稅後純益 15.4 億元，較去年同期成長 16%；上半年雖受到大型賠款案影響造成短期損益波動，邁入下半年後，受惠於簽單保費雙位數成長且滿期保費累積增加，影響已逐漸淡化；今年以來投資績效表現佳，7 月亦有現金股利挹注，帶動獲利較去年同期成長。

國泰產險在核心保險業務上，7 月份個體簽單保費 23.7 億元，累計個體簽單保費達 146.8 億元，年成長 11%，穩居市場第二；除防疫保單業績增加外，佔比最大之車險業務受惠於長期推廣「車險完整保障」之觀念，新客戶持續成長，保費累計達 76.1 億元，年成長 7%，帶動整體簽單保費雙位數成長，亦高於業界平均水準。在財務投資方面，7 月資本市場表現較為波動，隨時序步入除權息旺季，在現金股利收入挹注下將有助於維持良好獲利表現。

國泰證券獲利再創同期新高紀錄，7 月稅後純益 3.0 億元，前 7 月累計稅後純益達 14.4 億元，較去年同期成長 87%，寫下歷年來同期新高紀錄。在台股經紀業務方面，7 月交易金額較去年同期成長 238%，市佔率連續第 11 個月創新高，達 3.8%；台股定期定額持續高速成長，單月扣款金額續創今年以來新高表現，市占率近 4 成。

國泰投信 7 月稅後純益 1.8 億元，前 7 月累計稅後純益達 8.8 億元，較去年同期成長 82%，續創同期新高，受惠於各項產品及服務維持強勁成長動能，為台灣首家管理資產規模破兆元之投信公司，7 月底資產規模達 1.2 兆元，穩居市場第一。7 月「國泰智能電動車 ETF」掛牌後市場反應熱烈，隨即申請追加額度，規模已超過 200 億元；共同基金、多項代操業務亦持續成長。