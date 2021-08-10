15家金控前7月狂賺近4000億元超越去年全年 6家賺贏一整年

15 家金控 7 月獲利全數出爐，去 (2020) 年金控全年獲利首度狂賺 3800 億元、達 3809 億元，但今年在金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 兩家前 7 月就都雙雙突破千億元加持下，15 家金控只花 7 個月就大賺進 4000 億元、達 3999.36 億元，再寫歷年同期新高，年增 75.4%，且大舉超越去年全年。

其中，已有 6 家金控包括：富邦金、國泰金、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW) 前 7 月獲利賺贏去年全年。

富邦人壽股息 + 實現獲利加持 富邦金狂賺一個股本

富邦金控 (2881-TW) 自結 7 月稅後純益 185.88 億元，創下同期歷史新高，光是現金股利入帳就挹注約 63 億元，加上實現獲利 98 億元，力拱富邦人壽獲利續創新高，富邦金也在大進補之下，7 月單月、前 7 月獲利、累計 EPS 都超越國泰金，奪三冠王寶座。。

富邦金子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 7 月獲利全數寫下歷史新高，推升富邦金前 7 月稅後純益一舉突破千億元、達 1061.84 億元，較去年同期大幅成長 109.3 %，累計前 7 月獲利已超越去年全年獲利，且超過一個股本，每股純益 10.1 元，續居金控每股獲利王寶座。

富邦人壽不僅有現金股利進補，7 月處分投資部位的實現獲利約 98 億元，主要來自國內外股票及基金。7 月底個體淨值項下「金融資產」的未實現評價餘額 (URCG) 約為 1760 億元。

富邦人壽 7 月不含避險成本的匯兌利益約 3 億元，且 7 月外匯價格變動準備金提存約 6 億元，7 月底餘額為約 77 億元。

7 月現金股利入袋後，後續陸續還會有現金股利分批入帳，預期今年全年國內外股息合計入帳金額與去年持平約 200 億元。

國壽股息 43 億元入帳 全年預估股利 195 億元優於去年全年

國泰金 (2882-TW) 自結 7 月稅後純益 117.5 億元，累計稅後純益達 1032.1 億元，不僅突破千億元大關，較去年同期大幅成長 120%，累計獲利再創歷史新高，且遠遠超過 2020 年全年獲利 758 億元，EPS 達 7.53 元。

國泰人壽獲利及淨值再創佳績，7 月稅後純益 89.0 億元，1 至 7 月累計稅後純益達 864.2 億元，較去年同期大幅增長 174%，持續刷新歷年紀錄。

金雞母國泰人壽 7 月國內外股合計股利收入約 43 億元，預期全年股利收入落於 185 億~ 195 億之間，優於去年水準。淨值及 RBC 續創 10 年新高，7 月單月淨值增加 119 億元，至 7 月底已達 7490 億元。

中信金股利延後入帳 7 月獲利年減 5 成

中信金 (2891-TW) 今年 7 月份稅後純益為 37.11 億元，較去年同期衰退五成，主因股利延後入帳及提列未分配盈餘稅，但若看累計前 7 月獲利，合併稅後純益 371.60 億元，年增 37%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.85 元。

中信金說明，7 月份業務動能維持穩健，金控整體獲利表現良好，前 7 月獲利較去年同期成長達 37%；旗下銀行核心業務維持穩健，累計稅後純益為 173.11 億元，較去年同期成長 7%，存放款業務持續成長，財富管理手續費收入因致力於發展多元化產品及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長。

另一子公司台灣人壽保險業務也表現良好，累計前 7 月稅後純益為 188.26 億元，較去年同期成長 43%。在保險業務方面，初年度保費收入較去年同期成長超過 3 成，保險銷售動能佳，而投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，加上 7 月有部分股利提前入帳，挹注獲利持續創新高。

元大金 7 月獲利月減 26% 開發金前 7 月獲利年增 2.73 倍

元大金 (2885-TW) 旗下金雞母元大證全數出售陽明海運 (2609-TW) 現增認購股票部位，使得元大證券 7 月稅後純益降至 13.07 億元，也拖累元大金單月獲利降到 27.21 億元，月減 26%。

不過，元大金強調，扣除陽明現增案影響，元大證獲利仍是成長，未損及股東權益，且元大金前 7 月獲利仍年增 49%。

開發金 (2883-TW) 自結 7 月稅後純益 28.13 億元，累計前 7 月稅後獲利 197.69 億元，年增 2.73 倍，為最佳進步獎，累計 EPS 達 1.32 元。

開發金控發言人張立荃指出，7 月份資本市場維持熱絡交易，有利於證券及金融交易，包含經紀、承銷、債券等業務皆有貢獻，，凱基證券 7 月稅後獲利 12.15 億元，累計前 7 月稅後獲利 83.17 億元。凱基銀行獲利動能來自利息及手續費收入等核心收益，7 月稅後獲利 4.51 億元，累計前 7 月稅後獲利 27.19 億元。

而中華開發資本 7 月稅後獲利反映投資部位評價變動，單月獲利 0.18 億元，累計前 7 月稅後獲利 26.87 億元。中國人壽 7 月稅後獲利 34.85 億元，前 7 月累計獲利 200.2 億元。

新光金前 7 月稅後獲利年增 17% 保德信人壽首度貢獻台新金獲利

新光金 (2888-TW) 自結 7 月單月稅後獲利 31.89 億元，年減 49%，累計前 7 月稅後獲利 166.73 億元，較去年同期成長近 17%，每股稅後純益 1.28 元；金控單月之所以較去年同期衰退，主要因上市櫃公司延後召開股東會，致使股利入帳遞延，現金股利預期將集中在 8、9 月入帳，加上新壽增提近 6 億元外匯準備金，才讓金控 7 月獲利表現不如去年同期；但金控、人壽前 7 月累計獲利仍比去年增加，新壽前七月獲利已破百億元，達 107.06 億元，較去年同期成長 6%。

台新金 (2887-TW) 自結 7 月稅後純益 17.2 億元，累計稅後純益 146.3 億元，累計 EPS 達 1.25 元。其中，併購「保德信人壽」已於 6 月 30 日完成交割，獲利首次出現在該金控 7 月業績概況，近期，保德信人壽也即將更名為台新人壽。

台新銀行 7 月稅後純益 13.8 億元，月增 70%，主要是當月核心動能持續穩健，且因疫情逐步緩解，淨利息收入及淨手續費收入均較前月成長，累計稅後淨利 78.9 億元，年成長 4%。資產品質維持穩健，截至 7 月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1,069%。

台新證券 7 月稅後純益 2.2 億元，主要是當月證券市場交易熱絡，經紀業務成交量及市占率皆持續提高所致，累計稅後淨利 10.5 億元，年成長 146%。

而甫併入台新金的保德信人壽，也首度貢獻金控獲利，7 月稅後純益 3 億元，主要是進入除權息旺季、股利收入增加，並進行投資資產配置調整致獲利成長，累計稅後純益 3 億元。

兆豐金、第一金累計 EPS 正式突破 1 元 玉山金前 7 月獲利創歷年同期高

兆豐金 (2886-TW) 自結 7 月稅後獲利 27.22 億元，在股息收益挹注下較前月成長，累計前 7 月稅後純益 152.3 億元，年增 5.4%，EPS 達 1.12 元，累計稅後純益與 EPS 續居公股之冠。

第一金 (2892-TW) 自結 7 月稅後獲利 20.45 億元，累計稅後純益 129.58 億元、年增 20.4%，EPS 達 1.01 元。子公司第一銀行本月稅後純益 18.96 億元、月增 7.4%，累計稅後盈餘達 113.87 億元，與去年同期相比成長 12.5%，除了利息收入、放款增加帶動，股利收入約有 4 億元入帳，也成為挹注動能。

玉山金控 (2884-TW) 自結 7 月稅後純益 23.6 億元，累計前 7 月稅後純益 126.1 億元，較去年同期成長 10.9%，創歷年同期新高，EPS 為 1 元；主要子公司玉山銀行累計前 7 月稅後純益 110.7 億元，較去年同期成長 3.6%，玉山證券累積稅後純益成長 182.0%，玉山創投累積稅後純益成長 30.1%，面對市場環境變化，將聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，並持續將 ESG 融入金融服務，推動業務穩健發展。

國票金、永豐金前 7 月獲利雙雙年增逾 4 成 華南金累計獲利年增 2.71 倍

國票金控 (2889-TW) 自結 7 月稅後純益 3.88 億元，較去年同期成長 0.12%，累計前 7 月稅後純益 26.72 億元、年增 42.4%，每股稅後純益 0.93 元，7 月底每股淨值 13.24 元。國票金指出，7 月獲利之所以較前月衰退，主要是 7 月資本市場震盪，影響創投股價評價利益。

永豐金 (2890-TW) 自結 7 月單月稅後純益 17.26 億元，累計 1-7 月稅後純益 102.92 億元，年增 45.8%，獲利大躍進主要是上半年手續費收入以及利息淨收益創同期新高。其中主要子公司永豐銀行 7 月稅後賺 12.99 億元，累計 1-7 月稅後純益 71.79 億元；永豐金證券 7 月稅後純益 5.75 億元，累計 1-7 月稅後純益 29.90 億元。

合庫金 (5880-TW) 自結 7 月 22.77 億元，單月賺破 20 億元，是公股銀行單月最賺，累計前 7 月稅後純益為 124.8 億元，年增 29%，EPS 0.9 元。子公司合庫銀 7 月有近 10 億元股息入帳，利息淨收益與信託業務手續費較去年同期大增，成為金控獲利亮眼主因。

華南金 (2880-TW) 自結 7 月稅後獲利 16.8 億元，累計前 7 月賺 109.68 億元、年增 2.71 倍，EPS 0.85 元。華南金去年因證券子公司權證避險操作大虧衝擊，使得獲利基期較低，而華南永昌證券今年不僅走出陰霾，累計前 7 月 EPS 達到 2.55 元，是唯一 EPS 超過 2 元的公股券商。