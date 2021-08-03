埃利安：Fed所說的暫時性通膨可能長達1至2年

儘管美國聯準會 (Fed) 多次表明，目前所經歷的通膨只是暫時性的，不過安聯 (Allianz) 首席經濟顧問埃利安 (Mohamed El-Erian) 認為，通膨的過渡期，很可能會長至 1 至 2 年。

El-Erian 在接受採訪時表示：「美聯準會所說的渡期，不僅僅是幾個月或幾個季度，很可能是長達 1 到 2 年。就這一點來看，過渡的概念變得毫無意義，經濟恐怕將面臨的通膨深入系統的風險。」

他也表示，人們對通貨膨脹是什麼以及如何在整個經濟中蔓延缺乏了解。經歷過通膨時期的人正看到成本和需求推動了通膨的到來。不過他也強調，不認為停滯性的通膨是美國經濟的終點，但是如果不夠小心謹慎，就可能會成為過程的一部分。

自疫情爆發以來，聯準會已經將利率下調至接近零的歷史低點，以刺激經濟活動，並且還表示有意在 2023 年之前維持低利率不變。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上月在美國國會作證時表示，離調整購債的就業與通膨的雙重標準還有一段距離，通膨將在未來幾個月保持高位，再逐漸放緩下來。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 發表的一篇文章表示，更持久的供應中斷和急劇上升的房價可能是造成高通膨持續的部分因素，警告一些新興市場和開發中國家的通膨率將持續高升至 2022 年，一定程度上和持續的食品物價壓力和貨幣貶值有關。