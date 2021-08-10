非農刺激黃金急殺 五大圖表說明為何金價前景不樂觀

在公布強勁非農報告後，黃金價格下探今年 3 月以來低點，《彭博》整理 5 項圖表，說明為何黃金前景不容樂觀。

雖然週一 (9 日) 金價閃崩多少受到技術面因素和流動性低落影響，但一項最根本原因在於，強勁的非農就業數據顯示美國正在復甦路徑上，這為聯準會 (Fed) 逐步縮減購債奠定基礎，同時抹除去年帶動黃金創新高的關鍵驅動因素。

接下來投資人將關注本週三 (11 日) 公布的 CPI 通膨數據，並等待聯準會 (Fed) 官員於本月底傑克森霍爾全球央行年會釋出緊縮政策的相關訊號。

市場預期 Fed 宣布收緊政策的時機將成關鍵，主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鷹派言論則可能成為掀起黃金空頭市場的開端，針對黃金是否開始走低，《彭博》整理了 5 個關鍵圖表。

金價缺乏成長動能

上週五 (6 日) 公布優異的非農就業數據後，經通膨調整後的實質殖利率大幅上升，由於黃金本身不孳息，殖利率走高代表持有黃金的機會成本跟著上升，使金價走低。

(圖：Bloomberg)

然而，過去幾個月來，雖然實質利率處於負區間，金價也沒有從中受益，這代表在今年表現相對不佳後，市場對黃金的悲觀情緒已愈加嚴重，在缺乏動能情況下，若強勁經濟數據繼續推升實質利率，可能導致金價急遽下跌。

美元報酬

金價去年之所以表現優異，一大原因在於美元的疲軟表現，但這項趨勢有望在今年出現逆轉，並為黃金帶來壓力。

(圖：Bloomberg)

強勁的非農就業數據提高了 Fed 的升息預期，使美元在上週五創下 1 個月來最大漲幅，與此同時，市場調查預期，歐洲央行 (ECB) 最快要到 2024 年中才會收緊貨幣政策，這為強勢美元奠定了基礎，同時可能打壓金價。

通膨壓力褪去

與經濟重啟相關的物價上揚，究竟是暫時還是持續的現象，一直是今年市場最火熱的話題之一。

美債平衡通膨率 (Break-even Inflation Rates) 為同天期美國公債和抗通膨債券 (TIPS) 的殖利率差，若通膨預期上升，美債殖利率將上揚，TIPS 相對下滑，整體來看，會使美債平衡通膨率趨於上行，反之亦然。

(圖：Bloomberg)

截至目前，市場價格凸顯出投資人相信通膨僅為暫時現象，正如盈虧平衡通膨率下滑所證明，這暗示著物價壓力健康且溫和可控，因此對黃金不利。

技術面

金價週一稍早已跌破週線圖中頭肩形態的頸線，出現趨勢反轉訊號，中期內可能轉向空頭市場，除非本週收於頸線上方 (目前來看約位在 1760 美元左右)，否則按技術面來看，金價前景依舊疲軟。

(圖：Bloomberg)

此外，金價在反彈前也測試並跌破 100 週 SMA(簡單移動均線)，即約 1738 美元左右。自 2015 年 12 月的低點以來，這條移動均線多次為黃金提供支撐。

MKS(Switzerland)SA 金屬策略主管 Nicky Shiels 認為，從技術面來看，如今黃金走勢不佳，收復 1,750 美元關卡應該有助於建立信心。

亞洲需求支撐

黃金的一絲希望可能與印度等主要黃金市場的需求復甦有關，雖然今年稍早 Delta 病毒一度衝擊需求，印度上月黃金進口量已有所好轉。

(圖：Bloomberg)

市場預期，因珠寶商通常等待逢低買進的機會，亞洲需求復甦不會推動金價走高，但多少能在西方投資人拋售之際，為金價帶來支撐。

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