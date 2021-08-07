非農創佳績引發黃金拋售 金價急挫逾2% 一度跌破1,760美元

美國強於預期的 7 月非農數據，削弱了黃金需求，週五 (6 日) 黃金期貨急挫逾 2% 至 1,800 美元下方，甚至一度跌破 1,760 美元關卡，白銀、鉑金期貨也遭拖累走低。

台北時間週五 (6 日)23 時許，12 月交割的黃金期貨價短線挫 2.53%，暫報每盎司 1,763.15 美元，最低一度觸及 1,759.7 美元，為 6 月 30 日以來最低。

黃金期貨價格 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

美國勞動部數據顯示，美國 7 月新增非農就業 94.3 萬人，失業率降至 5.4%，遠優市場預期，並創 1 年多來最佳表現，在公布優異就業報告後，對聯準會 (Fed) 提前收緊貨幣政策的預期，帶動美元和 10 年期美債殖利率走強，並打擊金價。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 認為，就業數據之所以打壓黃金，是因為表現優於預期，因此市場預計，Fed 可能提前至 9 月宣布縮減購債時間，實際行動則可能往前移至明年 1 月初。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 則稱，7 月新增就業多半來自薪資水準較低的休閒和餐旅部門，這些行業不太會引發通膨，黃金吸引力因此減弱。

受黃金拖累，台北時間週五 23 時許，9 月交割的白銀期貨跌 3.95%，暫報 24.29 美元，觸及 3 月底以來新低，10 月交割鉑金期貨跌 2.95%，暫報 976 美元，也創去年 12 月以來最低。