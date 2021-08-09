【袁志峰專欄】周末訊息偏負面，科技股繼續受壓

今天推介 - 長和 (1), 上日收市 $57.85

1) 股市前景

經歷 7 月下旬急跌後，上周恒指回升，但恒生科指繼續受壓，大市成交額按周減少，反映港股反彈力弱，可否持續存疑。南向資金停止淨流出，主要原因是國內投資者恢復吸納騰訊 (700)。績優股包括中芯國際 (981) 及長和 (1) 受追捧，反映短線資金取向。展望今周港股仍是上落市，周末有關頭部科技股訊息較負面，短線操作需謹慎，建議繼續關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是長和 (1) — 全球性綜合企業，核心業務包括港口、零售、基建、能源及電訊。上周四公布截至今年 6 月底的中期業績，收入及盈利達 2,124 億元及 183 億元，同比增長 12% 及 41%，每股盈利 4.75 元，股息 0.80 元。現價對應 2020 年度市盈率 7.6 倍，市淨率 0.45 倍，股息率 4.0 厘，估值吸引。今年 6 月 8 日至 7 月 2 日期間，公司於公開市場回購約 775 萬股，均價為每股 59.28 元，上周五即公布中期業績翌日亦回購 90 萬股，反映管理層認為股值偏低。建議買入，目標價 65.0 元，止損價 55.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 58 點，初段急瀉，最多跌 202 點後反覆上揚，午後曾倒升 72 點，隨後偏軟，收報 26179 點，跌 25 點或 0.1%。成交額按日減 8% 至 1480 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金轉淨買入約 62 億元，包括淨買入 51 億元騰訊 (700) 及 15 億元中芯國際 (981) 股份。8 月以來淨買入 17 億元，7 月淨賣出 635 億元。全周計，恒指升 0.8%。

藍籌股 16 升 38 跌 4 持平。騰訊 (700) 及中海油 (883) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。中期業績理想的長和 (1) 升逾 2%。比亞迪 (1211) 及港交所 (388) 升逾 1%。藥明生物 (2269) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。安踏體育 (2020) 及信義光能 (968) 跌逾 3%。恒安國際 (1044)、吉利汽車 (175) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。華潤置地 (1109) 及龍湖集團 (960) 跌 2%。

恒生科指跌 0.3%，成份股 17 升 13 跌。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 跌近 2%，騰訊 (700) 漲逾 3%，美團 (3690)、京東 (9618) 及百度 (9888) 升逾 1%。舜宇光學 (2382) 及快手 (1024) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。眾安在線 (6060)、阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 2%。華虹半導體 (1347) 升逾 3%，為升幅最大成份股。聯想 (992) 及萬國數據 (9698) 升逾 1%。全周計，恒生科指跌 1.2%。

板塊方面，航運及有色金屬股上升。紫金礦業 (2899) 及中國鋁業 (2600) 升逾 3% 及 4%。中遠海控 (1919)、東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 升 3%-4%。手機零件、光伏、體育用品、內房及電訊設備股跑輸大市，跌幅居前。協鑫新能源 (451) 及信義能源 (3868) 跌逾 5%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 跌逾 3% 及 4%。中國恒大 (3333) 跌逾 4%。中興通訊 (763) 及中通信服務 (552) 跌 2%。

周五上証指數平開，隨後弱勢震盪，午後最多曾跌 0.9%，尾市反彈，收報 3458.23 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 12200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 700 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 5 億元，8 月以來淨買入 101 億元，7 月淨買入 108 億元。全周計，上証指數升 1.7%，深証成指升 2.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 7 月出口及進口增長幅度均放緩，中國海關總署公布，按美元計，中國 7 月出口總值 2826.6 億美元，按年增長 19.3%。這是低於市場預期升 20%，6 月是增長 32.2%。7 月進口 2260.7 億美元，按年上升 28.1%，亦低於市場預期增長 33.3%，6 月是上升 36.7%。貿易順差 565.9 億美元。(信報)

美國勞工部公布，7 月非農業職位增加 94.3 萬個，市場預期增加 87 萬個；失業率為 5.4%，預期為 5.7%。(信報)

4) 個股訊息

《華爾街日報》引述知情人士稱，中國已準備為美團 (3690) 涉嫌濫用市場支配地位，處以約 10 億美元的罰款，並要求美團整改營運模式，結束「二選一」行為，預計在未來數周內正式對外公布。(信報)

阿里巴巴 (9988) 在業績後電話會議向投資者表示，當局不再視其部分業務為重點軟件企業，意味不符合享有 10% 優惠稅率的資格。消息人士引述集團高層提到，旗下電商平台天貓在 9 月底止季度的有效稅率，預期會因而增至 20%，遠高於一年前的 8%。阿里並警告，大多數互聯網公司料不再享受 10% 稅率。(信報)

北京市海淀區人民檢察院對騰訊 (700) 提起民事公益訴訟，稱其微信產品的「青少年模式」不符合未成年人保護法。微信就有關事件回應稱，將認真自檢自查微信青少年模式的功能，並虛心接受用戶建議及誠懇應對民事公益訴訟。(信報)



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