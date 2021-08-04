【袁志峰專欄】阿里盈利勝預期，港股可止跌回穩

今天推介 - 中交建 (1800), 上日收市 $3.87

1) 股市前景

受內地官媒狠批網絡遊戲危害社會，騰訊 (700)、網易(9999) 及共他遊戲股大幅下跌，拖累恒指昨日回調，但跌幅温和，恒生科指跑輸大市。南向資金連續 12 天淨流出，主要沽售騰訊(700)。預期 8 月份港股將維持弱勢，二季度業績公布後，整體科技股走勢有望轉趨穩定。短線操作可關注國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中交建 (1800) — 主要從事交通基建業務，公司於 7 月 23 日發盈喜，預期今年上半年盈利達 85.4-97.3 億元 (人民幣 · 下同)，同比增長 110%-139%。7 月 29 日發布公告，今年上半年新簽合同金額為 6,851 億元，同比增 28.5%，完成公司年度目標的 58%。現價對應 2020 年度市盈率 3.5 倍，市賬率 0.21 倍，股息率 5.6 厘，估值便宜。股價連升 4 日，累漲 6.0%，技術走勢改善，建議買入，目標價 4.25 元，止損價 3.70 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 53 點，已是全日高位，隨即遇沽壓，最多曾跌 461 點才反彈，午後輾轉上揚，收報 26194 點，跌 41 點或 0.2%。成交額按日增 22% 至 2037 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金淨賣出約 49 億元，包括淨賣出 13 億元美團 (3690) 及 45 億元騰訊 (700) 股份，淨買入 10 億元吉利汽車 (175) 股份。8 月以來淨賣出 58 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 31 升 23 跌 4 持平。信義光能 (968)、藥明生物(2269) 及蒙牛乳業 (2319) 漲逾 8%、4% 及 3%，為升幅最大藍籌。安踏體育 (2020)、碧桂園服務(6098) 及中生製藥 (1177) 升逾 2%。中國平安 (2318) 及中國移動 (941) 升逾 1%。騰訊 (700) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。其次是九龍倉置業 (1997) 及銀河娛樂 (27) 跌逾 3%。中信股份 (267) 及海底撈 (6862) 跌近 2%。滙豐 (5) 及金沙中國 (1928) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.5%，成份股 8 升 21 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及小米 (1810) 升少於 1%，美團 (3690) 及快手 (1024) 跌逾 2%，網易 (9999)、京東健康(6618) 及騰訊 (700) 跌逾 7%、7% 及 6%，為跌幅最大成份股。其次是中芯國際 (981)、華虹半導體(1347) 及新東方在線 (1797) 跌 5%-6%。金蝶國際 (268)、海爾智家(6690)、明源雲(909) 升逾 6%、4% 及 2%，為升幅最大成份股。汽車之家 (2518) 升逾 1%。

板塊方面，晶片、濠賭、遊戲、有色金屬、鋼鐵及恒大系股份跑輸大市，跌幅居前。心動公司 (2400)、中手游(302)、網龍(777)、創夢天地(1119) 及祖龍娛樂 (9990) 跌 8%-15%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌 3%-6%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 跌 3%-6%。中國恒大 (3333)、恒大物業(6666) 及恒大汽車 (708) 跌 7%-9%。

汽車、光伏、風電及軟件股表現分化。醫藥、啤酒、體育用品、航運、水泥、燃氣、電力及中資金融股逆市上升，漲幅居前。李寧 (2331) 漲逾 7%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升逾 6% 及 3%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升逾 3%。海螺水泥 (914) 及華潤水泥 (1313) 升逾 3%。

周二上証指數低開 0.5%，早段弱勢震盪，最多曾跌 0.8%，隨後反彈至倒升 0.2%，午後輾轉回落，收報 3447.99 點，跌 0.5%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 2.2%。滬深兩市總成交約 14200 億元 (人民幣 · 下同)，連續 10 個交易日超萬億元，環比減少 900 億元。滬深股通北向資金淨買入約 18 億元，8 月以來淨買入 70 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國務院印發關於全民健身計劃的通知，目標到 2025 年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，經常參加體育鍛煉人數比例達到 38.5%，帶動全國體育產業總規模達到 5 萬億元人民幣。(信報)

4) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 公布，截至 6 月底止首季，非通用會計準則盈利為 434.41 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 10%。期內，股東應佔盈利為 451.41 億元，按年下跌 5.15%。收入 2057.4 億元，按年上升 34%。阿里巴巴首席財務官武衛指出，該公司已將股份回購計劃總額從 100 億美元增加至 150 億美元。(信報)

騰訊 (700) 在微信公眾號公告稱，將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的 7 項新舉措，包括減時長、減充值等，進一步加大對未成年用戶的保護力度。(信報)

網易 (9999) 收緊未成年人遊戲政策，宣布啟動 2021 年「暑期未成年網絡環境專項整治」活動，除了遊戲賬號實名認證，針對未成年人遊戲時間、遊戲消費，亦進行合理限制。(信報)

REDD 引述知情人士透露，中央高層將恒大集團 (3333) 面臨的財務困境定性為「流動性問題」，而非資不抵債。(信報)



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