【袁志峰專欄】A股量價齊升，港股有望靠穩

今天推介 - 中國建材 (3233), 上日收市 $9.31

1) 股市前景

受 A 股做好帶動，港股昨日先跌後升，舊經濟股領漲，恒生科指變動不大。滙豐 (5) 中期盈利勝預期並恢復派息，有助穩定市場。南向資金連續 11 天淨流出，但淨賣出額顯著減少，小米 (1810) 罕有地跌出港股通 10 大成交。預期 8 月份港股將維持弱勢，二季度業績公布後，整體科技股走勢有望轉趨穩定。短線操作可關注國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中國建材 (3323) — 主要經營水泥及建材業務。2020 年度收入及盈利分別為 2547.6 億元(人民幣 · 下同) 及 125.5 億元，同比增長 0.5% 及 14.4%。今年首季度，收入及盈利達 478 億元及 20 億元，同比增長 40% 及 225%。現價對應 2020 年度市盈率 5.2 倍，市賬率 0.73 倍，股息率 6.0%，估值便宜。昨日股價漲近 11%，技術走勢改善，維持買入建議，目標價 10.5 元，止損價 8.8 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 94 點，早段偏軟，曾倒跌 218 點，隨後急速反彈，最多曾升 340 點，午後横盤整理，收報 26235 點，升 274 點或 1.1%。成交額按日減 12% 至 1669 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金淨賣出約 9 億元，包括淨賣出 11 億元美團 (3690) 及 17 億元騰訊 (700) 股份，淨買入 7 億元吉利汽車 (175) 及 8 億元比亞迪 (1211) 股份。7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 45 升 10 跌 3 持平。比亞迪 (1211) 漲逾 8%，為升幅最大藍籌。華潤置地 (1109)、信義光能(968) 及港交所 (388) 升逾 4%。碧桂園 (2007)、龍湖集團(960) 及中國海外發展 (688) 升逾 3%。吉利汽車 (175)、蒙牛乳業(2319) 及恒安國際 (1044) 升 3%。中國移動 (941) 及中國聯通 (762) 漲逾 2%。碧桂園服務 (6098) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 3% 及 2%，為跌幅最大藍籌。舜宇光學 (2382)、阿里健康(241)、銀河娛樂(27) 及金沙中國 (1928) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.2%，成份股 19 升 11 跌。大型科技股普漲，百度 (9888) 升逾 2%，阿里 (9988)、小米(1810) 及網易 (9999) 升逾 1%，騰訊 (700) 跌近 1%。聯想 (982)、眾安在線(6060) 及新東方在線 (1797) 升逾 4%，為升幅最大成份股。其次是海爾智家 (6690) 升逾 3%。同程藝龍 (780) 及京東健康 (6618) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。微盟 (2013) 及明源雲 (909) 跌逾 2% 及 1%。

板塊方面，濠賭及鋼鐵股下跌。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 跌 6%-9%。內房、汽車、光伏、風電、水泥、航運、電訊設備、電力及中資券商股跑赢大市，漲幅居前。福萊特玻璃 (6865) 及協鑫新能源 (451) 升 15% 及 12%。信義光能 (968)、信義能源(3868)、龍能源力(916) 及金風科技 (2208) 升 3%-5%。海螺水泥 (914)、華潤水泥(1313) 及中國建材 (3323) 升 8%-11%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 漲逾 9%，中遠海發 (2866) 及太平洋航運 (2343) 升近 5%。中興通訊 (763) 及中國通訊服務 (552) 升逾 8% 及 6%。中國電力 (2380)、華潤電力(836) 及華能國際 (902) 升 4%-8%。中信証券 (6030)、海通證券(6837) 及中金公司 (3908) 升 3%-4%。

周一上証指數低開 0.4%，早段偏軟，最多曾跌 0.9%，隨後輾轉上揚，以全日高位收市，收報 3464.29 點，升 2.0%。深証成指升 2.3%，科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交約 15100 億元 (人民幣 · 下同)，連續 9 個交易日超萬億元，環比增加 1700 億元。滬深股通北向資金淨買入約 52 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國製造業活動持續放緩，財新公布，中國 7 月製造業採購經理指數 (PMI) 降至 50.3，較上月下降 1 個百分點，為去年 5 月以來最低，並遜於市場預期 51。(信報)

本港零售額連升 5 個月，但表現遜預期。政府統計處公布，6 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 281 億元，按年升 5.8%，遜於市場預期增長 14.1%。(信報)

4) 個股訊息

信義光能 (968) 公布，截至 6 月底止中期股東應佔溢利 30.72 億元，按年飆升 1.18 倍。每股基本盈利 34.87 仙，中期息派 17 仙。期內，收益 80.75 億元，按年增長 74.7%。(信報)

碧桂園服務 (6098) 預期，截至今年 6 月底止，中期盈利按年增長超過 50%；去年同期盈利 13.15 億元人民幣。(信報)

滙豐控股 (5) 宣布，截至 6 月底止中期業績，列賬基準除稅前利潤 108.39 億美元，按年飆升 1.51 倍。滙控恢復派發中期股息每股 7 美仙，不設以股代息選擇。(信報)

恒生銀行 (11) 公布，截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 87.7 億元，按年減少 4.1%。第二次中期股息每股派 1.1 元，上半年總共每股派 2.2 元，按年多 15.8%。(信報)

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