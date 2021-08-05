【袁志峰專欄】南向資金買騰訊，預示港股已見底

今天推介 - 中國旺旺 (151), 上日收市 $5.26

1) 股市前景

港股昨日回升，成交減少反映動能不足。受內地發布全民健身計劃刺激，體育用品股做好。澳門爆發疫情則令濠賭股受壓。恒生科指在手機零件、晶片及線上醫療股領漲下跑赢恒指。南向資金轉淨買入，主因是騰訊 (700) 連續 14 日淨賣出後，昨日首次錄得淨買入所致，這可能是整體科技股止跌回穩的訊號。短線操作而言，筆者仍建議繼續關注國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中國旺旺 (151) — 公司主要業務為製造及銷售米果、乳品及飲料產品。截至今年 3 月 31 日止年度，收入按年升 9.5% 至 220 億元人民幣，盈利按年升 13.9% 至 41.6 億元人民幣，每股盈利 0.338 元人民幣，持有淨現金約 91.0 億元人民幣或每股 0.91 港元。今年首 7 個月，公司動用約 10.7 億港元回購股份，平均每股回購價為 5.67 港元，反映管理層認為股價被低估。現價對應市盈率 13.1 倍，股息率 3.1 厘，估值偏低，建議買入，目標價 5.8 元，止損價 5.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 33 點，初段受壓，最多曾跌 185 點，隨後直線拉升逾 500 點，最多曾升 456 點，午後回軟，收報 26426 點，升 231 點或 0.9%。成交額按日減 17% 至 1685 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金連續 12 日淨賣出後，昨日轉淨買入約 25 億元，包括淨買入 25 億元騰訊 (700) 及 15 億元吉利汽車 (175) 股份。8 月以來淨賣出 33 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 29 升 27 跌 2 持平。舜宇光學 (2382)、比亞迪(1211) 及瑞聲科技 (2018) 升逾 9%、8% 及 6%，為升幅最大藍籌。申洲國際 (2313)、阿里健康(241) 及吉利汽車 (175) 漲逾 5%。安踏體育 (2020)、藥明生物(2269) 及創科實業 (669) 升逾 4%。銀河娛樂 (27) 及海底撈 (6862) 跌逾 6% 及 5%，為跌幅最大藍籌。金沙中國 (1928)、萬洲國際(288) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 2%。

恒生科指升 2.4%，成份股 21 升 8 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及騰訊 (700) 升逾 3% 及 2%，快手 (1024) 及網易 (9999) 跌逾 2% 及 1%。明源雲 (909)、舜宇光學(2382) 及新東方在線 (1797) 漲逾 10%、9% 及 7%，為升幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 升 6%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 升逾 6% 及 5%。平安好醫生 (1833)、京東健康(6618) 及阿里健康 (241) 升逾 5%。汽車之家 (2518) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。其次是萬國數據 (9698) 及同程藝龍 (780) 跌逾 3%。

板塊方面，手機零件、晶片、汽車、線上醫療、光伏、體育用品、鋼鐵及煤炭股跑赢大市，漲幅居前。福萊特玻璃 (6865) 及信義光能 (968) 升逾 8% 及 6%。特步國際 (1368) 漲 12%，李寧 (2331)、安踏體育(2020)、中國動向(3818) 及滔搏 (6110) 升 5%-8%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 升 3%-5%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升 6% 及 2%。

濠賭、奶製品、餐飲、啤酒及航空股逆市下跌。銀河娛樂 (27)、澳博(880) 及永利澳門 (1128) 跌 6%-8%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 5%。澳優 (1717) 及中國發鶴 (6186) 跌逾 6% 及 3%。百威亞太 (1876)、華潤啤酒(291) 及青島啤酒 (168) 跌 2%。中國國航 (753) 及南方航空 (1055) 跌 2%。

周三上証指數小幅低開，隨後輾轉上揚，以接近全日高位收市，收報 3477.22 點，升 0.85%。深証成指升 1.7%，科創 50 指數升 2.7%。滬深兩市總成交約 12900 億元 (人民幣 · 下同)，連續 11 個交易日超萬億元，環比減少 1300 億元。滬深股通北向資金淨買入約 55 億元，8 月以來淨買入 125 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

財新 / Markit 公布，中國 7 月服務業採購經理指數 (PMI) 大幅回升至 54.9，遠高於上月觸及的 14 個月低點 50.3；7 月綜合 PMI 亦回升至 53.1，上月為 50.6 亦是 14 個月低點。(信報)

美國人力資源服務機構 ADP 公布，7 月私人企業新增職位 33 萬個，市場預期增加 69.5 萬個。(信報)

4) 個股訊息

新世界集團 (17) 宣布，以逾 32 億元人民幣成功出售由集團發展位於深圳前海自貿區的前海周大福金融大廈南塔。有關項目近日已完成網上簽約，集團將於南塔落成後，把整幢售予一間世界五百強的跨國金融機構。南塔高約 120 米，總建築面積超過 4.9 萬平方米。(信報)

據銷售文件披露，新特能源 (1799) 以每股 16 元至 16.5 元價格，配售 6269.51 萬股新 H 股，集資最多 10.34 億元。配股價較昨日收市價 19.14 元，折讓 13.8% 至 16.4%。(信報)



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