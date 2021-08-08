疫情衍生智慧醫療商機 躍居生醫投資新寵

新冠肺炎疫情爆發以來，不僅疫苗相關的生技研發成為焦點，遠距等新醫療需求也隨之增加，投信看好智慧醫療企業衍生的相關商機有望創造更多的投資價值，「智慧醫療」基金可望成為生醫投資主流。

根據麥肯錫最新報告，遠距醫療使用率已較全球疫情大流行前增加 38 倍；根據 Global Market Insights6 月發表的最新預估，全球遠距醫療的市場規模，從 2021 到 2027 年期間，將以每年 18.2% 的年複合成長率增加，直到 2027 年市場規模將高達 1868 億美元，是 2020 年 609 億美元的三倍以上。

富達投信表示，隨著醫療保健成本上升已超越通膨速度，讓醫療體系設法削減成本，這也為智慧醫療企業帶來商機，若是企業可協助病患、醫師或醫療體系，就可能創造龐大價值，並獲得遠高於整體經濟的持續長期成長。

富達智慧醫療多重資產收益基金經理人李祐慈指出，投資智慧醫療新藍海，需著眼新技術、新服務、新藥物三大主軸，而這三大主軸上的醫療創新，都可望改善病患的治療成果，並在未來幾年為智慧醫療產業創造龐大商機，未來市場潛力無限。

而所謂的「新技術」是指精進的篩檢技術、機器人手術運用等範疇，例如醫療器材公司創新的骨科 AI 智慧手術機器人，運用導航系統協助外科醫生進行精密的骨科手術，成功結合先進科技改善手術流程。

至於「新服務」則是鎖定先進的診斷及醫療服務，以提供更精準且舒適的醫療服務，以糖尿病友監測及控制血糖來說，過去只能用傳統針刺採集血糖及定時施打胰島素，但現在已可透過醫療裝置公司的穿戴式胰島素遠距監控與注射系統。

另外，「新藥物」部分則是運用基因療法、長效藥物療法、小分子藥物等，提升藥物的效力，以減少施打和服用的頻次；舉例來說，基因療法問世可望根治罕見、癌症等棘手疾病且商機頗大。