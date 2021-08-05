〈財報〉Uber Q2獲利營收均優於預期 但核心業務擴大虧損 盤後挫逾4.6%

Uber (UBER-US) 週三 (4 日) 盤後公布第二季營收和獲利均優於預期，且意外實現一次性獲利，但因核心業務虧損 5.09 億美元，交易時間收跌 2.29%，盤後擴大下挫 4.6%。

第二季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

每股獲利 58 美分 vs. 每股虧損 51 美分 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

營收： 年增 105% 至 39.3 億美元 vs. 37.5 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

純益：11 億美元

營業虧損：11.9 億美元

調整後 EBITDA 虧損：5.09 億美元

Uber 第二季純益 11 億美元，主要是因為尚未實現滴滴出行的 14 億美元和 Aurora 的 4.71 億美元收益。但滴滴過去一個月股價下跌約 37%，讓 Uber 的滴滴持股價值減少 20 億美元。

Uber 調整後 EBITDA 虧損 5.09 億美元，較前一季虧損擴大 1.5 億美元，但較去年同期改善 3.28 億美元。EBITDA 是指利息、稅項、折舊和攤銷前的收益。

Uber 重申預計將在今年年底前，實現調整後 EBITDA 獲利。

財務長 Nelson Chai 表示，「我們朝著這重要里程碑取得進展後，我們預期第三季調整後 EBITDA 虧損可以改善到低於 1 億美元的水準，以及總預訂額創下 220 億 至 240 億美元的紀錄。」

迄今，Uber 的鮮食外送部門 Eats 為該公司在疫情期間遮風擋雨，因為在大眾停止旅行後，轉向食品和貨物運送。Uber 補充，即使後疫情時代，全球各地陸續放寬防疫限制，運送部門業務仍保持強勁。

Uber 第二季行動業務 & 運送業務部門數據

行動部門

總預訂量：年增 184% 至 86 億美元

營收：16.2 億美元

運送部門

總預訂量：年增 85% 至 129 億美元

營收：19.6 億美元

在給股東的最新消息中，Uber 表示，運送部門的合作商家已經超過 75 萬家。

新冠疫情爆發後，Uber 一直在對應供需失衡的狀況，導致定價上漲且等待時間拉長。執行長 Dara Khosrowshahi 在電話會議上表示，目前的定價和等待時間沒有達到公司的目標。

「我們第二季靠著投資駕駛操作後疫情的復甦，我們取得很大的進展，自 2 月到 7 月美國每月活躍駕駛和快遞員增加了近 42 萬人。」

該公司沒有提供確切的駕駛人數，但 Khosrowshahi 表示，在公司進行大量投資以吸引駕駛回歸後，他樂觀看待成長率。自 6 月至 7 月，Uber 美國駕駛人數增加了 30%。

Khosrowshahi 說：「好消息是，我們現在處於能夠收回這些投資的好地方。這筆投資很龐大，但很值得。」

Uber 平台上共 15.1 趟出行，季增 4%、年增 105%。Uber 表示，其駕駛和快遞員第二季總收入為 79 億美元。

然而，Uber 美國最大勁敵 Lyft (LYFT-US) 本週也發布財報，不只營收和獲利也打敗華爾街預期，而且已實現第一個季度調整後 EBITDA 獲利 2380 萬美元，較預期提早一個季度達到目標。