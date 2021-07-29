投資滴滴虧40億美元 大股東軟銀擬變賣Uber持股止血

CNBC 引述兩名知情人士報導，日本軟體集團將出售三分之一 Uber(UBER-US)持股，預估可變現 21 億美元，部分原因是為了抵銷滴滴股價暴跌帶來的投資損失。Uber 周三 (28 日) 盤後重挫 4%。

根據報導，軟銀計劃出售 4,500 萬股，買家將有 30 天閉鎖期。據悉出售價格介於 44.15 美元到 46.14 美元，和周三收盤每股 46.14 美元相比，折價幅度多達 4.3%。以收盤價估算，軟銀售股可變現約 21 億美元。

Uber 周三盤後重挫 4% 至每股 44.3 美元，跌幅一度超過 5%。

滴滴 (DIDI-US) 股價近來在中國整治下暴跌，最大股東軟銀這筆投資共損失約 40 億美元，第二大股東 Uber 持股價值也在短短一周蒸發 20 億美元。

中國打壓中企赴美上市，滴滴 6 月底 30 日在美國掛牌，不久即遭遇中國網路安全審查壓力，app 遭下架，並傳出可能須繳罰款或被要求下市，且處罰措施可能比阿里巴巴的人民幣 182 億元罰款更嚴厲。知情人士透露，當局認為滴滴無視政府推遲或改地上市的建議，是在挑戰官方權威。

滴滴股價周三雖然大漲 10.32%，但目前每股僅 8.87 美元，和掛牌首日收盤的 14.14 美元相比跌了 37%。Uber 股價在這段時間挫跌 8%，軟銀本身的股價也下滑。

不只滴滴，近來軟銀對中國企業的投資頻頻受挫，包括螞蟻集團取消 IPO，使軟銀阿里巴巴持股價值大幅減損，此外，軟銀投資的另一家中國企業字節跳動，最近也暫緩上市。