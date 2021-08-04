〈財報〉Lyft Q2營收年增125% 提早實現EBITDA獲利

Lyft (LYFT-US) 週二公布第二季財報，營收和獲利輕鬆打敗預期，且活躍乘客人數也超過華爾街預期，但盤後股價漲幅自 1% 以上收斂至 0.2%。

Lyft 交出首次季度調整後 EBITDA 獲利，達 2380 萬美元，較該公司預期提早一季完成。

該公司也發布第三季財測，預期營收介於 8.5 億美元至 8.6 億美元之間，除非因新冠疫情導致運營前景出現實質性下降。

該公司執行長 Logan Green 在財報電話會議上表示，「對一個企業與對我們的產業來說，這是很重大的里程碑，展望未來，我們預計將保持調整後的 EBITDA 獲利能力。」

財報關鍵數據 vs. 分析師預期

每股虧損：5 美分 vs. 24 美分 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

淨損：2.519 億美元

營收：年增 125%、季增 26% 至 7.65 億美元 vs. 6.969 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識預期)

活躍乘客人數：1714 萬人 vs. 1545 萬人 (StreetAccount 調查的分析師共識預期)

來自每位活躍乘客的營收平均：44.63 美元 vs. 45.36 美元 (StreetAccount 調查的分析師共識預期)

Lyft 表示，儘管新冠病例增加，但 7 月仍看到乘客強勁需求。活躍乘客人數 1714 萬人 ，較第一季增加 360 萬人。然而，該公司仍未恢復到新冠疫情爆發前的水準，2020 年第一季活躍乘客達 2120 萬人。

Lyft 一直難以妥善應對駕駛供應以及需求失衡的問題，導致定價上漲和等待時間增加，意味著顧客恐因心生不滿而轉用他家乘車服務。

Green 表示，第二季駕駛人數較前季加速增加，未來幾季也將持續投資在駕駛獎勵措施上。

Lyft 表示，第二季淨損 2.519 億美元 (去年同期淨損 4.371 億美元)，內含 2.078 億美元的股票薪酬和相關薪資稅費用，其淨虧損率 32.9% ，已較去年同期高達 128.8% 的淨損率大幅改善。

該公司也公布無限制現金、等值現金和短期投資為 22 億美元，與上一季度持平。