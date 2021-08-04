〈美股早盤〉7月小非農遠遜預期 道瓊跌200點、通用汽車挫逾7%

ADP 公布 7 月小非農遠遜預期，加上企業財報喜憂參半，美股週三 (4 日) 開盤漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或 0.6％，那斯達克綜合指數小跌 0.04%，標普 500 指數跌 0.3％，費半漲 0.6%。通用汽車 (GM-US) 開盤跌逾 7%。

ADP 報告指出，美國 7 月私營部門新增就業 33 萬人，遠低於市場預期，且較 6 月表現大幅下滑，招募瓶頸持續困擾勞動力市場。

小非農就業報告發布之際，Delta 變種病毒已在美國部分地區蔓延，迫使地方政府和企業祭出新一輪防疫限制措施，引發市場對於經濟增長放緩的擔憂。

稍後焦點將轉向服務業數據，IHS Markit 和 ISM 將公布服務業採購經理人指數 (PMI)，市場持續觀察國內經濟反彈是否陷入停滯。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.136%，美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US) 與高盛 (GS-US) 在內銀行股均下挫。

美股財報表現喜憂參半，通用汽車公布 Q2 獲利不及預期，雖上調全年 EBIT 預期，開盤後仍跌逾 7％，Lyft(LYFT-US) 雖提早實現 EBITDA 獲利，開盤也挫逾 6％。

旅遊股美高梅 (MGM-US)、永利度假村 (WYNN-US) 和 Booking Holdings(BKNG-US) 等將於週三盤後公布財報。

截至台北時間週三 (4 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 197.35 點或 - 0.56%，暫報 34919.05 點

那斯達克綜合指數下跌 6.17 點或 - 0.04%，暫報 14755.13 點

標普 500 指數下跌 12.86 點或 - 0.29%，暫報 4410.29 點

費半上漲 19.98 點或 0.59%，暫報 3416.64 點

台積電 ADR 上漲 0.58% 至每股 119.10 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.137%

紐約輕原油下跌 2.75％ 至每桶 68.62 美元

布蘭特原油下跌 2.11% 至每桶 70.88 美元

黃金上漲 1.15% 至每盎司 1834.90 美元

美元指數下跌 0.25% 至 91.86

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 早盤下跌 7.10％，至 53.81 美元。

通用汽車公布 2021 年 Q2 營收優預期，但調整後 EPS 報 1.97 美元，低於預期的 2.23 美元，儘管如此，通用仍看好需求強勁及短期產量改善，上調全年調整後 EBIT 預期。

CVS Health(CVS-US) 早盤下跌 3.07％，至 81.41 美元。

CVS Health 公布 2021 年 Q2 營收優預期，獲利較去年同期下滑，但也高於市場預估，該公司宣布上調全年獲利前景，同時將員工每小時最低薪資調升至 15 美元。

卡夫亨氏 (KHC-US) 早盤下跌 4.83％，至 37.06 美元。

對零食與包裝食品的需求持續強勁，卡夫亨氏 Q2 營收獲利均優預期，有分析師預期，在遠距工作趨勢維持不變情況下，銷售增長可望延續。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 ADP 新增就業 33 萬人，預期 67.5 萬人，前值自 69.2 萬人下調至 68 萬人

(圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 將公布美國 7 月 Markit 服務業 PMI，預期 59.8，前值 59.8

台北時間 21:45 將公布美國 7 月 Markit 綜合 PMI，前值 59.7

台北時間 22:00 將公布美國 7 月 ISM 非製造業 PMI，預期 60.5，前值 60.1

台北時間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 408.9 萬

華爾街分析：

Invesco 多元資產基金經理 Sebastian Mackay 指出，如今經濟正在進入一個增長依舊強勁的階段，但沒有經濟復甦初期那般強勁，若企業獲利無法一直維持非常優異的表現，將對股市帶來影響。

摩根大通私人銀行部門 (JPMorgan private bank) 資深經濟學家 Stephanie Roth 認為，Delta 病毒一直是拖累債券殖利率走低的因素之一， 對中國監管收緊的擔憂當然也是利空之一，我們確實認為，殖利率表現主要是由美國以外因素所驅動，回到國內因素來看，國內增長實際上看起來相當穩健。

Roth 預計，長遠來看，國內因素應該會勝出，並帶動利率走高。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，除了健康的獲利前景，我們還觀察到 Fed 持續的貨幣刺激，以及股票相對於債券的投資吸引力，均為美股帶來支撐，他預計消費者支出將從大型科技股等疫情大贏家，轉移至週期性股票。