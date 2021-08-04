〈財報〉CVS Q2獲利小跌仍優預期 上調全年獲利前景

美國老牌連鎖藥局 CVS Health(CVS-US) 週三 (4 日) 公布 2021 年第 2 季財報，病毒檢測和疫苗接種，幫助提振業績，加上其他業務逐步正常化，Q2 營收年增 11% 至 726 億美元，優於分析師預期，獲利雖較去年下滑，但仍優於預期，CVS 也上調全年獲利預期。
財報發布後，CVS Health 美股盤前跌 0.9％，暫報 83.24 美元。
Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：
- 營收：726.2 億美元，年增 11.1％，Refinitiv 調查共識預期為 703 億美元
- 營業利益：43.3 億美元，年減 7.6％
- 純益：27.8 億美元，去年同期為 29.8 億美元
- 稀釋後每股純益 (EPS)：2.10 美元，去年同期為 2.26 美元
Q2 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：
營收按業務分拆：
CVS 表示，隨著顧客重返門市採購，加上處方藥領取人潮回歸，公司業務已趨於正常化，醫療福利的使用狀況也恢復到典型的模式，同店銷售額較去年同期增長 12.3%。
此外，該公司第 2 季共於美國進行超過 600 萬次新冠病毒檢測，與近 1700 萬次疫苗接種，隨著 Delta 疫情加劇，執行長 Karen Lynch 表示將持續擴大疫苗獲取管道和接種作業。
2021 全年財測：