河南洪災+疫情再起 經濟學家：中國可能釋出更多寬鬆政策

歷經暴雨引發的洪災侵襲，加上近來爆發本土 Delta 變種病毒疫情，經濟學家認為，中國可能採取更多貨幣及財政寬鬆政策，來阻止後續的經濟增長放緩。

野村證券 (Nomura Securities) 週三 (4 日) 將中國第 3 季和第 4 季 GDP 增長預期，分別自 6.4% 和 5.3%，下修至 5.1% 和 4.4%，同時將全年預期自 8.9% 下調至 8.2%，隨著越來越多主要城市爆出 Delta 疫情，北京政府的強硬立場勢必對經濟增長產生影響。

野村首席經濟學家陸挺 (Lu Ting) 表示，中國在控制疫情方面抱持的「零容忍」態度，所產生的代價越來越高。他預計中國今年仍將維持穩定利率政策，以支持結合定向緊縮和全面寬鬆的政策立場，但可能不足以扭轉增長下滑態勢。

有政策相關人士與分析師近期向路透社表示，中國政府準備增加基礎建設支出，且人行可能採取溫和的寬鬆措施。

高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家預計，中國的寬鬆政策將集中在財政刺激和公債發行，並於第 4 季下調存款準備金，渣打銀行 (Standard Chartered)、ING、華僑銀行 (OCBC Bank) 和 Pinpoint 資產管理公司也在近期暗示中國降準的可能性。

路透社對 82 家金融機構的調查結果呼應上述觀點，近 4 分之 1 的受訪機構預計中國將於未來 3 個月下調存款準備金率，部分預計將下調 1 年期 LPR(貸款市場報價利率) 和中期借貸便利 (MLF) 操作利率。

上述預期本週將中國 10 年期公債殖利率壓至 2.7975% 的 1 年低點，但隨著地方政府發行更多債券支撐經濟增長，預計殖利率跌勢僅為暫時性。