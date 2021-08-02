【鍾國忠專欄】八月台股操作與選股重點

(一) 電子類人氣持續回溫

近期台股高檔抗漲，甚至 7 月跌點還曾逾千點以上，所幸 7 月底部分低接買盤回流，台股出現跌深反彈，讓台股 7 月單月跌點收斂到 508 點，月跌幅約 2.86%，此時相信很多投資人應該又會覺得台股很難操作。

7 月初筆者曾分析過，下半年一開始「非電強度將降溫，而電子類則伺機補漲」，截至 7 月底為止，電子類股資金比重的確在近一個月當中，已逐漸來到 50% 左右比重，可想而知，電子股的強度因量增而強，由於 7 月大盤指數出現 12.38 兆單月最大量，但指數不漲反跌，顯示著 18000 點附近關卡仍不易馬上就可順利攻上，需要花一段時間整理，預期 8 月將進入類股輪動的調整期，至於 8 月份盤勢攻守力道或選股有何重點，前提就是要先觀察占大盤最大比重的電子類股是否會上漲？

(二) 類型方向選錯 結果將差很大

8 月份投資人該如何操作？以下將從二點來扼要分析：

1. Q2 財報效應：今年 3 月時，證期局針對去年年報也有同樣可延期公布的寬容措施。依規定，上市櫃公司 Q2 財報應於 8 月 16 日公告申報，第一上市 KY 公司是 8 月 31 日。由於 Q2 財報公布完之後，就表示該公司今年獲利成績約有一半揭曉，法人也將針對營運好與不好的公司作分析，決定未來操作與選股方向，一般而言，財報揭曉與股價的相對應有四大類型：

(1) 財報優 + 股價處低位置或漲幅低乖離：此類型應該是未來選股最大重點方向。如果是中小型股，更有機會成為法人選股布局股。

(2) 財報不優 + 股價處低位置或漲幅低乖離：個股可能因利空不跌，但因缺財報轉機，股價也會相對抗漲。

(3) 財報優 + 股價處高位置或漲幅高乖離：財報優在市場預期內，因此股價提早反應，如要股價再大漲，財報表現要超乎預期。

(4) 財報不優 + 股價處高位置或漲幅高乖離：這類型就是股價將要拉回修正，此類是目前所要先減碼的類型。

2. 落後電子類股仍將伺機補漲：上述的分析中第一項，目前落後大盤的電子類，較有滿足條件上漲。

首先，7 月曾分析過電子類大幅落後大盤，6 月底時，大盤累計年漲幅 20.52%，電子類年漲幅 14.96%，兩者相差 5.56 個百分點，但到 7 月底時，大盤累計年漲幅 17.07%，電子類年漲幅 13.73%，兩者相差 3.34 個百分點，雖然電子類漲幅有縮小，但相對於台股抗跌，期間與台股間差距收斂約 2 個百分點，由於電子類股正處在 Q3 旺季，因此，Q2 財報公布之前，相對漲幅落後的電子股較有機會受到利多激勵上漲，預期資金移轉效應仍會在 8 月中發酵，目前在電子次產業可留意族群，包括 IC 設計、LED、封測、晶圓代工、連接器、ABF 載板、銅箔基板與電源供應器等，未來可作為類股操作參考方向。