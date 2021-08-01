〈台股風向球〉籌碼、技術面壓盤 靠中小業績股維繫人氣

台股上周續跌 325 點，周線連 2 黑，跌破多條短均線，月線也跌掉 508 點翻黑，為去年 3 月股災以來單月最大跌點，隨著美股上周五漲跌互見陷入整理，法人認為，進入 8 月後台股雖有望透過中小業績股維繫人氣，但三大法人在集中市場買盤不延續、融資餘額處高峰，加上技術面周 KD 開口向下，預料本周仍將處震盪盤整格局。

從籌碼面來看，融資餘額仍處在 7 月以來高點約 2900 億元左右，而從三大法人動態來看，外資一周來在集中市場賣超 416.7 億元，投信賣超 12 億元，自營商也賣超 7.6 億元。

其中，外資周賣超集中在面板雙虎和金融族群，友達遭賣 9.6 萬張、群創遭賣 8.8 萬張，新光金遭賣 6.5 萬張，開發金 5.3 萬張，長榮航、臺企銀、長榮和元大台灣 50 均遭賣超過 3 萬張，富邦金和宏碁均遭賣逾 2.6 萬張。

以金額來看，則是台積電遭外資賣超 1.77 萬張合計達 102.6 億元最多，其次為長榮遭賣超 50.6 億元。

而投信周賣超前 10 大標的同樣有面板股，以及中小個股，包括群創 1.8 萬張，彩晶 9800 張，長榮 9000 張，晶技 8000 張，景碩 7400 張，台玻逾 5000 張，友達、正隆和華邦電均逾 4000 張，台塑化 3600 張。

法人認為，部分產業第四季獲利動能將因比較基期高而減弱，預料第三季企業獲利將達高峰，使法人買盤積極度下滑，尤其近期多家大型電子業者法說後未出現明顯法說行情，加上海運股處在修正壓力，預料未來一周數將處在月、季線間震盪整理，海運股還是影響大盤信心關鍵之一。

永豐投顧提醒，股市漲幅已高，回顧 2013 年 5 月下旬聯準會主席柏南奇開始釋放出即將要縮減 QE 風向球，雖真正縮減 QE 落在 2014 年 1-10 月，但股市自 2013 年 5 月下旬便開始下挫，當時美國 S&P500 跌幅約 5.75%，新興市場跌幅超過 16%，台股波段跌幅則是 8.5%，別輕忽熱錢退場的威力。

目前可看到，融資餘額近 3000 億元已達高點，外資逐步撤出亞洲新興市場，而權值股如台積電、聯發科法說失靈，指數恐呈弱勢表現。