鉅亨美股雷達：SQ收購After Pay可能買貴了、蘋果傳明年底Mac完全切割英特爾

美股重要看點：

本週五 (6 日) 美國勞工部將公布 7 月非農報告，市場正在靜待非農結果，以觀察聯準會 (Fed) 貨幣政策動向。

市場預期，美國 7 月非農就業預估將新增 92.5 萬人，高於 6 月的 85.0 萬人；失業率預估降至 5.6%，低於 6 月的 5.9%。

主流市場經濟學家認為，若美國 7 月非農報告大幅優於市場預期，可能會觸發美股的部分拋售，因為市場會認為聯準會 (Fed) 將準備執行縮減 QE 購債 (Taper)。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 149.06 點，或 0.42%，收 34,935.47 點。

那斯達克指數下跌 105.59 點，或 0.71%，收 14,672.68 點。

標普 500 指數下跌 23.89 點，或 0.54%，收 4,395.26 點。

費城半導體指數上漲 23.3 點，或 0.70%，收 3,356.5 點。

今日重要總經數據：

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 終值，市場預期 63.1，前值為 63.1。

美國 7 月 ISM 製造業 PMI，市場預期 60.8，前值為 60.6。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

外媒報導，位於澳洲維多利亞省的特斯拉儲能電站上週出現火災，這個儲能電站可以存儲 450 兆瓦時電能，而這聽起來雖然是個利空，但也讓市場重新意識到，事實上特斯拉並不只有汽車銷售的業務板塊。

特斯拉執行長 Elon Musk 曾多次談起特斯拉在儲能市場的機會，特斯拉目前儲能業務是在持續增長，截至今年第二季，特斯拉部署了儲能電站容量為 1274 兆瓦時，大幅高於去年同期的 419 兆瓦時。

第二季特斯拉發電和儲能業務營收由上年同期的 2.25 億美元增長至 6.53 億美元，雖然與總營收近 120 億美元相比，仍然規模較小，但是成長力道令人驚喜。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

《彭博社》最新消息傳出，蘋果會可能實現兩年內完成 Mac 產品線全面過渡到自研晶片之目標。

蘋果首批 M1 晶片版 Mac 已在 2020 年 11 月推出，蘋果有望在 2022 年底完全切割英特爾的 X86 處理器。

據蘋果 2021 會計年度第三季財報顯示，總營收報 814 億美元、年增 36%，其中搭載去年蘋果自研晶片 M1 處理器的 Mac 營收報 82.4 億美元、年增達 16%，雖然受到晶片短缺問題所影響，但仍繳出不錯的成績單。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Square (SQ-US)

Square 在最新公告指出，同意以 290 億美元的全股票交易方式，收購澳洲金融支付公司 Afterpay，以進軍消費貸款領域，這是 Square 上市以來的最大收購案。

Square 聯合創辦人、首席執行長 Jack Dorsey 表示，通過這筆收購案，Square 可以更好地連接 Cash App 和 Seller 生態系統，並為商家和消費者提供更有吸引力的產品和服務。

部分市場分析認為，Square 雖然可透過 Afterpay 的消費貸款專長，來達成「先買後付」的消費增長，而這也是構建 Seller 生態系的重要一環，但是 290 億美元的收購金額，Square 有可能是買貴了。