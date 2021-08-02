輝瑞、莫德納調漲疫苗價格 漲幅最多26%

《日本經濟新聞》2 日 (週一) 引述英國《金融時報》報導指出，美國輝瑞 (PFE-US) 及莫德納 (MRNA-US) 兩家藥廠，已調漲在歐洲的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗價格，調漲幅度分別為 26% 及 13%。

其中，輝瑞疫苗價格從原本的 15.5 歐元調漲到 19.5 歐元，莫德納疫苗則是從原先的 22.6 美元調漲到 25.5 美元。由於各國在包含追加採購的部分需求高漲，讓生產疫苗的藥廠主導產品價格。

莫德納疫苗價格雖然從一開始供應時的 22.6 美元調高到 25.5 美元，但由於採購數量的增加，也使得實際售價低於原先同意的 28.5 美元。

輝瑞和莫德納的新冠疫苗都採用 mRNA 技術，防護力高於 9 成。

依照金融時報掌握消息，兩家藥廠與歐盟重新簽約的時間，剛好是各國對 AZ、嬌生新冠疫苗安全性不斷感到擔憂的時候；AZ、嬌生的新冠疫苗有相當低的風險機率恐會導致血栓。

歐盟計畫在夏天結束前，要讓 70% 的成人人口完成新冠疫苗接種；也估計在 9 月底前，可從 4 家藥廠取得 10 億劑以上的新冠疫苗。

在 Delta 變種病毒株正於各地肆虐的這個當下，各國也都急於確保有足夠的疫苗數量。歐盟方面若有追加實施新冠疫苗接種的需求時，手中也還握有向輝瑞追加採購 18 億劑疫苗的權利。

輝瑞 7 月 28 日上修了 2021 年度與新冠肺炎疫苗有關的營收預測，從 5 月預測的 260 億美元調高到 335 億美元。輝瑞也公布了實施第三次疫苗接種的臨床實驗數據，結果顯示在面對 Delta 變種病毒株時、可提供較高的防護力。

另根據英國調查公司 Airfinity 的資料，採用 mRNA 技術的輝瑞和莫德納，與其他藥廠之間的獲利差距，可能在 2022 年的時候更加拉大。