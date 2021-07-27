華爾街低估了！美銀：Zoom收購Five9 將顛覆產業

美銀全球研究分析師 Daniel Bartus 認為，華爾街並不了解 Zoom (ZM-US) 將收購呼叫中心軟體公司 Five9 的重要性。

Bartus 週一報告稱，該筆收購交易將讓 Zoom「變成遊戲規則改變者」，並重申對 Zoom 股票的「買進」評級，以及 480 美元的目標價，並宣布該股票為其「首選」。

華爾街對該收購的最初反應最多就是不冷不熱，Zoom 也幾乎不談這筆出資 147 億美元全股票的收購交易對財務業績的影響，但該交易預計將稀釋獲利。目前尚不清楚核心影視會議業務和呼叫中心軟體之間是否有任何協同作用。

但 Bartus 寫道，Zoom 已是統一通訊領域的領導者，其高品質的視訊通話功能讓他們與同業有明顯區分，且 Zoom Phone 擁有 150 萬用戶，「具有吸引力」。他並指出，Five9 (FIVN-US) 是服務產業的聯絡中心領導者。

他看到了將這兩產業合併在一起的趨勢，其報告寫道「“整合這兩種技術的長期價值很有吸引力。」他稱，Zoom 和 Five9 將成為市場上最強大的組合，為 RingCentral (RNG-US) 和 8×8 (EGHT-US) 等對手創造了新競爭風險。

「我們相信這種組合最終將比其他部分的總和還強大。Zoom 的觸及範圍、資源和 50 萬用戶為 Five9 交叉銷售提供了堅實的基礎。Five9 的渠道關係和合作夥伴環境系統應該也有助於 Zoom。」

Bartus 認為，「合理的情況下」合併的公司在 2024 日曆年可產生 100 億美元的銷售額，其 EBITDA 可達 36 億美元。

這意味著 EV/sales (企業價值 / 銷售) 約莫 12，因 2023 年和 2024 年的成長率分別為 34% 和 27%。

在成長調整後的基礎上，他指出該股票的估值與 Adob​​e、ServiceNow、Workday、Salesforce.com、Twilio 和微軟 (MSFT-US) 等其他大型軟體即服務公司 (SAAS) 相比具有優勢。

Zoom 週一股價上漲 13.91 美元或 3.87%，收 373.14 美元。