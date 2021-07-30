搭上混合勞動浪潮！券商看好收購Five9、UCaaS採用率續升 Zoom漲逾4%

視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 週四股價大漲，係因 KeyBanc Capital 轉為看漲該股，認為該公司將成為採用混合工作環境的主要受益者。

分析師 Steve Enders 將 Zoom 股票評價自「等產業權重」調升至「加碼」，目標價 428 美元，約較週三收盤價溢價 16%。週四 Zoom 大漲 4.47%，收 386.02 美元，今年迄今已上漲 14% 以上。

分析師表示，在視訊和雲端通訊成為企業長期 IT 優先目標的環境下，Zoom 將成為贏家。

Enders 寫道，根據對企業資訊長的調查發現，隨著企業重返辦公環境，2022 年企業也將持續採用視訊平台，97% 受訪者計畫維持或提高支出，這是勞動模式邁向混合工作環境的自然結果，從長遠來看，估計有 40% 的企業雇員可能會定期採居家工作模式。

調查也發現，「整合通訊即服務」 (UCaaS) 軟體的採用率持續增長，這應可提高該公司雲端技術服務「Zoom Phone」的需求。

Enders 表示，到 2023 會計年度 (止於 1 月) 之前，Zoom Phone 用戶人數可望達 400 萬人，屆時年營收將超過 5 億美元，約佔營收總額 10%。

長期來看，他主張 Zoom 有機會成為更廣泛的雲端通訊平台，且近期該公司宣布收購呼叫中心軟體公司 Five9 (FIVN-US)，向這個方向更加邁進一步。

本週美銀全球研究分析師 Daniel Bartus 認為該筆收購交易將讓 Zoom「變成遊戲規則改變者」，並重申對 Zoom 股票的「買進」評級，以及 480 美元的目標價，並宣布該股票為其「首選」。

無獨有偶，惠普 (HPQ-US) 也看準後疫情時代的混合勞動模式，近期宣布收購有創投支持的初創公司 Teradici，該公司提供軟體，讓使用者可從任何 PC、Mac、Chromebook 或平板電腦遠程訪問高效能的雲端運算功能。

惠普稱這筆交易將使公司能實現「為混合工作量身訂做的新運算模式和服務」，並預期全球 2/3 員工每週至少 3 日為遠端工作型態。