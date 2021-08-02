日本7月製造業PMI報53 連續6個月出現好轉

日本 7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 報 53.0，較前 (6) 月的 52.4 出現微幅攀升，也是 2021 年 4 月以來最佳。其中在產出及新訂單數量均出現大幅增長，這也顯示日本製造業的景氣正迅速回溫。不過也有報告結果指出，供應鏈的混亂依然持續，而這也造成需求方面稍微出現萎縮。

另由於日本製造業面臨著原物料不足及採購品的交期拉長影響，有意見指出在間接費用方面、出現近 13 年來最急遽的增加。在種種影響下，也導致日本製造業對於未來一年的產出看法，沒有先前那般的樂觀。

到今年 7 月、日本製造業的產出已連續 6 月出現增加，這也反映在景氣看法上頭。產出的增加幅度，較上回實施調查的時候更為拉大。有相當多的企業表示，日本主要產業在接單表現方面出現回溫，其中又以汽車業及半導體產業最為明顯。

不過，在原物料調度及交期方面，也讓日本製造業感到相當頭疼。若是以產出的整體增加走勢來看，增長幅度也並不算大。

7 月的新接單數量持續增加，創下近 3 個月來的最大增幅，也連續 7 個月向上成長。製造業主要領域的需求穩健，這也支撐了營收增加。有部分企業表示，客戶的需求量持續增加。但是新接單量的增加速度放緩，來自海外客戶的需求也似乎都集中在台灣、中國，這類亞洲國家的主要經濟體。

生產能力出現調整上的壓力，日本製造業連續 4 個月在僱用方面出現增長。僱用增加的情形正持續的緩慢成長，與第二季的情況大同小異。

剩餘訂單數量也有持續增加的傾向，在 7 月時也對原有的生產能力帶來更大壓力。

7 月採購價格的上揚，要較先前更來的明顯。從整體來看，價格的上升步調變快，指數也是 2008 年 9 月以來最高。

產品平均銷售單價也出現 2018 年 11 月以來最迅速的增加趨勢，這也意味著日本製造業企圖把生產成本轉嫁到客戶身上。

供應鏈的混亂到了 7 月還仍然持續著，這也對日本製造業的生產活動造成阻礙。平均的訂貨交付時間是 2020 年 4 月以來最長，也創下近 10 年來第 2 久的紀錄。交貨時間的拉長，與日本製造業想要增加庫存水準有關，而這也造成採購活動的增加，這種情況也已經持續了 5 個月之久。不過有企業利用庫存來應付客戶訂單，採購品庫存量的增加、也出現近 3 月來最和緩的走勢。

而在未來一年的景氣看法也依然樂觀，一般認為新冠疫苗接種速度的加快、將可帶動景氣復甦，也期待供應鏈方面的壓力能夠走緩。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 指出，日本製造業在邁入第三季之後景氣仍持續出現復甦，PMI 數據也顯示日本製造業正快速往健全方向發展。