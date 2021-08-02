2021上半年全球數位相機出貨量增22% 未達疫情前水準

日本相機暨影像產品協會 (Camera & Imaging Products Association，CIPA) 週一 (2 日) 公布最新統計數據。2021 上半年的數位相機全球出貨量報年增 21.9% 至 428 萬台，出貨金額報年增 62.5% 至 2409 億日圓。

去年同期的數位相機全球銷量，因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響而出現大幅下滑；今年上半年的出貨成績雖出現大幅回彈，但仍較疫情發生前的 2019 上半年少了 4 成。

當前疫情再度擴大，今後的數位相機銷售表現，也仍然充滿不確定因素。

以國家地區來看，2021 上半年出貨到美國和中國等海外市場的數位相機數量，大致增加了 2 到 3 成，但是日本國內只成長不到 3%、銷量回溫的步調仍相當緩慢。

對此，CIPA 方面表示，由於疫情擴大等因素，很可能使得人們在如此氛圍下不方便攜帶相機外出，也進而影響相機銷售。

以產品類型來看，在 2021 上半年，鏡頭一體型的數位相機全球出貨量報 150 萬台、年增 0.1%，可交換鏡頭式相機的全球出貨量報 278 萬台、年增 38.2%。

以出貨金額來看，在 2021 上半年，鏡頭一體型的數位相機全球出貨金額報 360 億日圓、年增 12.3%，可交換鏡頭式相機的全球出貨金額報 2049 億日圓、年增 76.4%。

另外從整體數位相機的出貨目的地來看，2021 上半年銷往中國市場的數位相機約有 60 萬台、年增 24.3%，不含中國、日本的亞洲市場約有 56 萬台、年增 22.8%，日本市場約 58 萬台、年增 2.5%，歐洲市場約 138 萬台、年增 23%，美洲市場約 105 萬台、年增 34.9，其他市場約 11 萬台、年增 5%。