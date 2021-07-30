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彭博：蘋果難擋低利率誘惑 再度發債65億美元

彭博：蘋果難擋低利率誘惑 再度發債65億美元 。(圖片：AFP)
彭博：蘋果難擋低利率誘惑 再度發債65億美元 。(圖片：AFP)

時隔 14 個月內，週四 (29 日) 滿手現金的蘋果傳出第四度重返債券市場。

《彭博社》週四報導，根據消息人士透露，蘋果擬發行四種債券，最長為 40 年期債券，將殖利率設比美國公債高 92 個基點。

蘋果發債所得款項將用於一般公司用途，包括回購股票和支付股息、資本支出和收購資金。標普全球評級為擬發行的債券授予「AA+」評等。

消息人士透露，巴克萊、高盛和美國銀行將著手蘋果本輪債券承銷。 

蘋果是全球市值最大的公司，2017 年到 2020 年 5 月以來，蘋果並未每年在美國投資級債市發債超過一次。

然而，蘋果趁低利率發債腳步不停歇，自 2020 年 5 月以來，這已是蘋果第四度發債籌資。

彭博：蘋果難擋低利率誘惑 再度發債 65 億美元 (圖片：AFP)
彭博：蘋果難擋低利率誘惑 再度發債 65 億美元 (圖片：AFP)

彭博資訊 (Bloomberg) 情報分析師 Robert Schiffman 週四稱，隨著蘋果債務逐漸攀升，預計未來幾年淨現金將減少超過 700 億美元，而自該公司於 2018 年啟動更激進的股東報酬政策以來，現金已短少了 910 億美元

蘋果週二公布 2021 會計年度第三季財報，營收創新紀錄，每股純益也超乎預期，蘋果上季產生 210 億美元的營運現金流，但警告供應鏈瓶頸影響蔓延到 iPhone 供貨。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.46% 至每股 145.64 美元

(本文不開放合作夥伴轉載)

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