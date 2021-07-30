景氣復甦階段 中小型股績效跑贏大型股

景氣成長階段，中小型股漲勢更勝大型股，根據統計，羅素 2000 指數近一年來的漲幅高達 51.38%，反觀同期間 S&P500 指數漲幅只有 36.73%。

保德信全球中小基金經理人江宜虔表示，美股中小型股與大型股的景氣循環類股占比有一段差距，以美國小型股指數 S&P600 來看，與經濟景氣相關性較高的產業，包括非核心消費、能源、金融、原物料及房地產等產業，占比達 65.08%；而以大型股為主的 S&P500 景氣循環類股占比僅 43.56%，因此在經濟景氣復甦時期，小型股受惠程度較大，漲勢往往更為鮮明。

進一步來看，S&P600 小型股的工業類股占比高達 18.75%，高居各類股之冠，而這波經濟復甦帶動企業資本支出增加，美國政府更透過政策來增加基礎建設支出，對於機械、機電工程等工業類股表現有所挹注，因而讓小型類股受惠程度相對較高。

江宜虔表示，小型類股在營運槓桿上相較大型股更高，受惠經濟復甦程度也比起大型股更明顯，根據統計，1985 年以來，美國小型股營收成長與美國企業支出成長相關係數高達 88%，大型股的關係數則是 76%，隨著不斷出台的刺激經濟方案加速企業資本支出，小型股往往能優先受惠。

另外，由於小型股對景氣成長的敏感度更高，獲利表現也更勝一籌，江宜虔說明，根據 JPMorgan 預估，全球中小型股 2021 及 2022 年 EPS 年增率分別為 39% 及 23%，全球大型股同期的 EPS 年增率則分別為 34% 及 17.3%。

江宜虔認為，受到供應鏈缺貨影響，美國中小型類股目前庫存水位已經來到 1973 年以來最低，但整體中小企業者樂觀指數持續上升，低庫存顯示中小型企業營運好轉，有利未來營收及獲利成長表現，建議可趁著股價拉回，分批布局，參與中小型股的多頭行情。

