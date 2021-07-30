【富蘭克林】選股操作，尋找低本益比或業績成長者

受美國 FOMC 縮減購債規模、亞股漲跌互見影響，台股周五開高卻走低，終場收黑 155.4 點或 - 0.89%，收 17,247.41 點，成交量為 5,359.65 億元，周線收黑。富蘭克林華美投信認為，短線遇到財報公布、市場雜音多，所幸美元走弱、有利新興市場，傳產與電子股皆有表現空間，建議選股不選市，慎選低本益比且具業績支撐的個股為主。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，由於台股指數今年以來漲幅已大，加上目前大盤來到萬七之上，短線上又遇到全球市場多雜音，操作上顯然難度增加，主力仍以內資為主，外資短進短出投資標的皆以大型權值股為主特別是半導體，內資仍看好中小電子股。

周書玄分析，原本第三季是旺季來臨，但由於去年全球市場受到新冠疫情影響衝擊，台灣市場相對表現較佳，基本上基期較高，今年第二季邁入第三季來看，部分電子股營收可能持平或是小漲，相對來說可能缺乏利多刺激，目前內資將偏向電子中小型股來換股操作。

周書玄認為，目前看來美元短線有走弱的趨勢，如此有利新興市場股市表現，其中也包含台灣股市。不過，仍應留意東南亞疫情表現狀況，因越南等地的變種病毒 Delta 疫情擴散，部分科技零組件供應鏈受影響，長短供應的問題可能使股價受影響，可以持續觀察第四季歐美淡季來臨後，CPU、電子載板產能是否會舒緩。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，短期台股指數向上空間不大，以整理格局為主，建議投資以電子類股為主，傳產類股為輔，投資人可挑選低本益比且具有季度業績、營收成長者，或利用台股基金做定期 (不) 定額投資，持續布局台灣股市下半年的表現機會。

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