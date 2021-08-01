無懼陸股暴跌 一窺機器人操盤中國基金致勝秘訣

陸股近期大跳水，連帶台灣銷售的陸股基金近一年平均漲幅縮水至不到兩位數，投資人的恐慌情緒蔓延，不過，運用機器人操盤的陸股基金，近期在中國股市一片慘淡下逆勢上揚，讓這檔陸股基金 7 月績效仍有 9.9%，今年以來績效更達 15.2%，在大中華同類型基金中排名第一，TAROBO 也解析機器人操盤秘訣，讓投資人一窺機器人理財的實戰致勝關鍵。

TAROBO 機器人量化中國基金於 2019 年 7 月成立，累積績效達 90.9%，相較指標指數滬深 300 的 25.9%，大幅領先超過 3 倍。

近期陸股暴跌，台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金今年 7 月以來的績效為 9.9%，大幅領先參考指標滬深 300 指數的 - 8.3%。今年以來績效 15.2%，在大中華同類型基金中排名第一，波動率亦控制得宜，夏普值達到 1.17；顯示不論是在空頭市場或多頭市場，台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金都有亮眼的績效表現。

台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金之所以可以有高報酬、低波動的表現，最重要的差異就在於避險策略布局，再加上 AI 量化模型選股的能力。

到底機器人操盤與一般經理人操盤的實戰差別為何，TAROBO 解析，台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金從基金成立至 2020 年 6 月以前，台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金淨風險部位幾乎都在 95% 以上。2020 上半年台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金上漲 27%，表現大幅優於指標指數滬深 300 指數的 - 0.6%。而自去年 6 月開始，A50 指數的本益比暴衝到 10 年的高位，一般的基金經理人居高思危的做法是開始砍倉，然而砍倉雖然降低了賠錢的機會，卻也同時減少了賺錢的機會。

但是 TAROBO 機器人的做法是在 A50 指數本益比來到高點時提出警示，開始執行避險策略，以放空 A50 指數期貨來建立避險部位，逐步逢高增加避險部位，並在 2 個月內達到市場中立的完全避險。一方面是降低系統性風險，另一方面是透過量化模型選股，若績效能夠超越 A50 指數，不論市場漲或跌，基金都能夠有賺錢的機會。

TAROBO 指出，2020 年 6 月以前為多頭市場，台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金與其他同類別主動型基金的差異不大，績效貢獻皆主要來自於市場的 Beta 與各基金選股的能力；2020 年 6 月以後，台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金在執行市場中立 (完全避險) 的情況下，才是真正對機器人選股能力的考驗。

TAROBO 表示，一般基金，若選股為防禦型，在市場下跌時，基金跌得少，市場上漲時，漲的也少。相反的，若選股為攻擊型，在牛市贏得多，在熊市也會輸得多。滬深 300 指數今年 2 月自高點回落，其他同類型的基金多數都跟著走跌，而台中銀 TAROBO 機器人量化中國基金在完全避險的情況下，則是逆勢大漲了 21.9%，這項結果顯示市場中立的策略運用得宜，加上 TAROBO 機器人優越的選股能力，才能在市場中立完全避險的情況下，還能夠賺到超額報酬 (Alpha)，兼顧報酬和風險。

TAROBO 表示，機器人除了分析海量數據找出市場上的帶頭大哥作為有效的指標，同時透過投資專家在分析圖表上定義勝利圖像，再利用機器學習找出具有勝利圖像的標的以外，也同步分析市場中具有失敗者圖像的標的，例如一些過份擁擠、籌碼凌亂，或是未來基本面增速即將下滑的股票，藉此避開相關個股。

TAROBO 表示，機器人雖無法預測政策轉彎，但是對於非擁擠的股票來說，政策所帶來的副作用也相對較小，因此，AI 量化選股模型的重點不在於預測政策，而在於能運用機器人來避開失敗者圖像的股票。