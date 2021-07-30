〈新股IPO〉散戶不愛了？羅賓漢上市首日重摔逾8% 跌破發行價

美國線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood）周四（29 日）上市首日欲振乏力，終場下跌 8.4% 至每股 34.82 美元，跌破 38 美元發行價，似乎未能吸引散戶投資人的青睞。

羅賓漢 (HOOD-US) 上市首日一度跌 12%，終場收 34.82 美元，估值約 290 億美元。如果算上員工的股票選擇權與持股，羅賓漢以完全稀釋股數計算的估值將超過 300 億美元，但仍低於發行價格區間上限計算的至少 360 億美元。

羅賓漢曾表示會將其 IPO 股票分配給平台用戶，不過據知情人士透露，此次 IPO 主要承銷商高盛，最終只向散戶投資人提供約 20 至 25% 的股份，而先前羅賓漢預計分配多達 35%。

羅賓漢上市首日未能實現 IPO 投資人期待的大漲，可能意味著投資人對羅賓漢的投資「民主化」與放寬進入資本市場門檻的承諾產生懷疑。

路透指出，部分 IPO 投資人抱持觀望態度，原因是估值高，以及業務面臨監管風險。

喬治城大學金融系教授 Reena Aggarwal 表示，市場認為機構投資人持股時間會較長，而散戶投資人更有可能轉手持股。

Renaissance Capital 的 Kathleen Smith 表示，向客戶提供 IPO 似乎是個好主意，但在控制股票分配與 IPO 交易開始時可能沒有太大幫助。

彭博彙編數據顯示，如果不包括特殊目的收購公司 (SPAC) 與封閉式基金，羅賓漢的 IPO 規模是今年第六大。然而在 7 家 IPO 募資超過 20 億美元的公司中，只有羅賓漢與 AppLovin 在上日首日收盤價格跌破發行價，其中 3 家上市日首日收盤價格則高於發行價。

此外，增加羅賓漢上市波動的另一個潛在問題是，該公司與一些內部人士立即出售持有高達 15% 的股票，並無所謂 6 個月的閉鎖期。

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