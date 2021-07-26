鉅亨美股雷達：投行加速上修微軟目標價、蘋果iPhone新機備貨超市場預期高標

美股重要看點：

週一 (26 日) 美股盤前中概股繼續大跌，其中教育股好未來 (TAL-US)、新東方 (EDU-US)、高途教育 (GOTU-US) 持續下挫，主因中國政府監管部門，正在不斷收緊補教業對中國家庭帶來的經濟壓力。

中國政府週末確認，未來中國補教業將一律註冊為非營利組織，且不會發放新的許可證，屆時已上市的中國補教企業將不能透過股票募集資金，並且禁止進行收購，而沒有上市的企業也不准上市融資、也不允許外資投資中國補教行業。

而中概股的科技巨頭監管方面，從阿里集團的螞蟻金服到目前的滴滴出行 (DIDI-US)，顯然中國政府也在針對「個人資訊」、「大數據」等領域的監管力道仍未停止，短線上中概股的估值因為政策不確定之下，難以進行評估。

美股方面，因美國經濟預估將在 3Q21 出現見頂，S&P 500 企業獲利增長估計也將看到高峰，故本週進入的 S&P 500 科技股財報週，估計蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Google (GOOGL-US) 等都將繳出不錯的 2Q21 成績單，且 3Q21 財測也將樂觀看待。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 238.20 點，或 0.68%，收 35,061.55 點。

標普 500 指數上漲 44.32 點，或 1.01%，收 4,411.80 點。

那斯達克指數上漲 152.4 點，或 1.04%，收 14,837.0 點。

費城半導體指數上漲 20.6 點，或 0.63%，收 3,280.1 點。

今日重要總經數據：

美國 6 月新屋銷售年化總數 (萬戶)，市場預期 80.0，前值為 76.9。

美國 6 月新屋銷售年化月增率，市場預期 4.0%，前值為 -5.9%。

達拉斯 Fed 7 月製造業活動指數，市場預期 32.1，前值為 31.1。

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

據供應鏈消息，台積電自 8 月起將陸續產出新款 iPhone 搭載的 A15 處理器，且新機備貨量將超出市場此前預期。

供應鏈消息稱，蘋果今年在台積電預訂的 A15 處理器總量超過 1 億顆，這代表了蘋果針對 iPhone 新機備貨量會比外資高標預期的 9500 萬支還要多 5% 以上。

另外，蘋果也將於台北時間週三 (28 日) 美股盤後公布財報。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

由於越來越多的證據表明，美股科技巨頭針對企業 IT 支出增長正在持續加速，故華爾街投行也相當看好微軟上季財報與本季財測。

微軟將於台北時間週三 (28 日) 美股盤後公布財報。

花旗銀行分析師 Tyler Radke 在近期最新研報中，宣布了對微軟股票的買進評級，把目標價由每股 310 美元上調至 378 美元， Tyler Radke 預計，在恢復的企業 IT 支出、Azure 業務加速和 PC 銷售持續強勁拉動下，微軟財報將會非常強勁。

美銀證券分析師 Brad Sills 也宣布維持對微軟股票的買進評級，並把目標股價由每股 305 美元上調至 325 美元，Brad Sills 預計，在 Azure 和 Office 365 需求強勁的推動下，微軟營收將比預期高出 2% 至 3%。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

電動車龍頭特斯拉也將於台北時間週二 (27 日) 美股盤後公布財報，市場看好特斯拉 Q2 財報淨利將落在 6.5 億美元，估將寫下歷史新高。

而近期特斯拉股價大跌，故市場亦更為特斯拉在中國市場的銷量展望，外資普遍認為，由於中國是全球汽車銷售的最大市場，也是全球最主要的電動車市場，但近半年來特斯拉在中國的爭端頻頻，特斯拉將有需要向投資人說明在中國的銷售情況。