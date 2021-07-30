華為旗艦機P50系列問世 不支援5G的首款鴻蒙手機

週四 (29 日) 美國制裁與全球晶片荒影響之下，華為推出了不支援 5G 的年度旗艦手機 P50 系列。
華為旗艦新品發布會正式發布 HUAWEI P50 與 P50 Pro 兩款新機種，這是華為首款預先搭載鴻蒙 (Harmony OS 2) 的手機，但不支援 5G。
HUAWEI P50 搭載 4G 版 Snapdragon 888 處理器。HUAWEI P50 Pro 首發版則搭載 Kirin 9000 處理器，年底會推出搭載 Snapdragon 888 處理器的版本。
華為消費者業務 CEO 余承東表示，華為 P50 系列手機將不搭載 5G 技術，但通過 4G+WiFi6+AI 技術用戶依然可以獲得更好功耗和通訊性能體驗。
余承東在新機發布會上也揭露，截至 7 月 29 日，HarmonyOS 升級用戶突破了 4000 萬，約每秒有 8 個用戶升級到鴻蒙系統。
HUAWEI P50 採 6.5 吋柔性平面 OLED 螢幕，刷新率為 90Hz，支持 66W 有線超級快充，支援 IP68 防塵防水功能，電池為 4100mAh，重量只有 181g。
HUAWEI P50 Pro 則採螢幕相對較大的 6.6 吋柔性曲面 OLED 螢幕，刷新率為 120Hz，支援 66W 有線超級快充、50W 無線超級快充、IP68 防塵防水，電池為 4360mAh，重量僅 195g。
與 iPhone 12 Pro 的 187g 和 iPhone 12 Pro Max 的 226g 相比，華為 P50 系列電池顯得更大、更輕。
P50 系列仍然採用與 Leica 合作，P50 為三鏡頭，擁有 5000 萬像素原色鏡頭、1200 萬像素潛望式長焦鏡頭、1300 萬像素超廣角鏡頭。
P50 Pro 則有四鏡頭，包括 1300 萬像素超廣角鏡頭、4000 萬像素原色鏡頭、6400 萬像素潛望式長焦鏡頭，5000 萬像素原色鏡頭。
HUAWEI P50 有三色可供選擇，包括雪域白、曜金黑、可可茶。P50 Pro 則有五色，包括雪域白、曜金黑、可可茶、拂曉粉，以及漣漪雲波動態色 (典藏版)。