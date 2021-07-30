華為旗艦機P50系列問世 不支援5G的首款鴻蒙手機

週四 (29 日) 美國制裁與全球晶片荒影響之下，華為推出了不支援 5G 的年度旗艦手機 P50 系列。

華為旗艦新品發布會正式發布 HUAWEI P50 與 P50 Pro 兩款新機種，這是華為首款預先搭載鴻蒙 (Harmony OS 2) 的手機，但不支援 5G。

HUAWEI P50 搭載採用高通的 Snapdragon 888 處理器 (圖片：華為官網)

HUAWEI P50 搭載 4G 版 Snapdragon 888 處理器。HUAWEI P50 Pro 首發版則搭載 Kirin 9000 處理器，年底會推出搭載 Snapdragon 888 處理器的版本。

華為消費者業務 CEO 余承東表示，華為 P50 系列手機將不搭載 5G 技術，但通過 4G+WiFi6+AI 技術用戶依然可以獲得更好功耗和通訊性能體驗。

余承東在新機發布會上也揭露，截至 7 月 29 日，HarmonyOS 升級用戶突破了 4000 萬，約每秒有 8 個用戶升級到鴻蒙系統。

HUAWEI P50 採 6.5 吋柔性平面 OLED 螢幕，刷新率為 90Hz，支持 66W 有線超級快充，支援 IP68 防塵防水功能，電池為 4100mAh，重量只有 181g。

HUAWEI P50 支援 IP68 防塵防水功能 (圖片：華為官網)

HUAWEI P50 Pro 則採螢幕相對較大的 6.6 吋柔性曲面 OLED 螢幕，刷新率為 120Hz，支援 66W 有線超級快充、50W 無線超級快充、IP68 防塵防水，電池為 4360mAh，重量僅 195g。

與 iPhone 12 Pro 的 187g 和 iPhone 12 Pro Max 的 226g 相比，華為 P50 系列電池顯得更大、更輕。

華為 P50 系列電池顯得更大、更輕 (圖片：華為官網)

P50 系列仍然採用與 Leica 合作，P50 為三鏡頭，擁有 5000 萬像素原色鏡頭、1200 萬像素潛望式長焦鏡頭、1300 萬像素超廣角鏡頭。

P50 Pro 則有四鏡頭，包括 1300 萬像素超廣角鏡頭、4000 萬像素原色鏡頭、6400 萬像素潛望式長焦鏡頭，5000 萬像素原色鏡頭。

HUAWEI P50 有三色可供選擇，包括雪域白、曜金黑、可可茶。P50 Pro 則有五色，包括雪域白、曜金黑、可可茶、拂曉粉，以及漣漪雲波動態色 (典藏版)。

P50 Pro 的可可茶、雪域白、拂曉粉、曜金黑色系 (圖片：華為官網)

HUAWEI P50 起售價為 4488 人民幣，P50 Pro 售價 5988 人民幣。