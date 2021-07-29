航太股的宇宙夢  太空探險、太空旅行不再遙遠

過去幾年 SpaceX 開發出重複使用的火箭大幅降低發射成本，維珍銀河、Blue Origin 成功發展太空旅行飛行器，可載人到太空旅行，均大大激勵了人類對太空探索的興趣。

【文／魏聖峰】

人類科技技術越來越精密，太空探險變得不像以前那樣地遙不可及。美國富豪長年熱中太空探險，太空科技進步下，太空探險和太空旅行的宇宙夢成真。過去幾年馬斯克的 SpaceX 重複使用的火箭，已多次成功發射載人火箭到國際太空站，讓美國重新回到太空探險之路。七月期間維珍集團富商老董布蘭森（Richard Branson）、亞馬遜創辦人貝佐斯分別搭乘自家太空飛行器抵達外太空，搶占媒體版面。

SpaceX 估值達七四○億美元

美國富豪和具有冒險家精神的有錢人長年砸錢到太空產業，即使過程困難重重，希望有朝一日能完成他們的太空冒險之旅。太空產業投資的特點就是鉅額投資、風險巨大、但也會有巨大的報酬。當前國際太空產業又能分為太空旅行、衛星發射、投資衛星通信、太空影像和太空大數據分析等。過去太空產業砸下巨資，在這幾年出現 SpaceX 成功發展可重複使用的火箭，過去的火箭只能使用一次就丟是最燒錢的部分，SpaceX 成功發展火箭回收技術後，讓 SpaceX 現在平均每個月可發射兩次任務，有時候肩負載人、載貨到國際太空站的任務，大部分時間則擔任發射 Starlink 的衛星任務。

SpaceX 的獵鷹九號火箭的 Block 5 版本在沒有翻新前提下已飛行至少十次，每次出任務前只需要添加燃料；如果翻新 Block 5 火箭甚至可以起飛一百次，大幅降低太空任務的發射成本。發展太空技術是要花錢的，SpaceX 已在今年二月和四月各辦一次募資，分別募到八．五億美元和三．一四億美元，這兩輪募資讓 SpaceX 估值推升到七四○億美元。最近市場又傳出 SpaceX 又缺錢，可能會再進行新一輪的募資。在近期華爾街的太空熱環境下，以 SpaceX 的名氣要在市場募資並不困難。

SpaceX 當前的主要任務是盡快讓 Starlink 衛星寬帶服務的商業營運上軌道，再來就是 SpaceX 星艦計畫的 Starship 和 SuperHeavy 助推器的軌道測試飛行。SpaceX 過去一年已經發射超過四五○顆衛星，且 Starlink 已經在今年開始商業化運作，並透過這項服務創造收入。SpaceX 看好衛星通訊服務的商機規模達到一兆美元。

摩根士丹利近期發布的報告指出，SpaceX 的市值上看一七五○億美元。在二○三三年，該公司 Starlink 星鏈計畫將首次產生自由現金流量，但在此之前，SpaceX 將會消耗掉約五○○億美元的自由現金流量。Starlink 總裁暨營運長蕭特維爾（Gwynne Shotwell）近期回覆美國航天航空學會（ＡＩＡＡ）提問時表示，Starlink 的衛星連網服務，最快可在今年九月完成全球範圍訊號覆蓋。目前該計畫已在美、德、英、紐西蘭和澳洲等地開始商業服務，目前活躍用戶將近七萬人，部分亞洲地區會在第三季開通，台灣則要到二○二二年才會開通。谷歌也是 SpaceX 的投資股東，Starlink 目前已經和谷歌合作，透過各地區的 Google Cloud 資料中心加快網路服務存取效率，未來計畫和航空業者合作，提升商業客機的衛星連網服務，強化客機上多媒體娛樂體驗。

SpaceX 已完成三次載人到國際太空站來回，和平均每個月兩次的 Starlink 衛星發射任務，SpaceX 在四月份和美國太空總署（NASA）簽下二九億美元合約，委託 SpaceX 打造重返月球的載人太空船 Lander，NASA 計畫最快在二○二四年讓太空人重返月球。NASA 這項計畫打算運送兩位太空人到月球表面探險，讓兩位太空然在月球表面探險一周後，返回地球。民間太空公司的技術當前以 SpaceX 技術最快，該公司能拿到 NASA 太空任務的標案，也是擊敗 Dynetic 和貝佐斯的 Blue Origin 才得到標案。送人到月球還不是 SpaceX 的終極任務，馬斯克希望未來能利用 Starship 星艦，載人和物資到火星上探險。

各國的太空發展上，除了美國放手讓民間發展外，歐盟、俄羅斯和中國則以國家的力量發展太空任務，就是因為發展太空任務需要耗費巨資。過去和 NASA 密切合作的波音公司，這幾年在 SpaceX 不斷創造人類太空新技術歷史下，波音這段期間卻沒什麼聲音。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2154 期

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