資金往哪 行情就在哪

加權指數承壓較重，領先跌破季線，櫃檯指數雖然相對抗跌，在中小型股各自表述下，先創 2007 年 9 月以來新高，後亦跟隨拉回跌破月線，短期選股與操作能力將決定勝敗，資金往哪裡走，強勢股就會在哪。

【文／黃俊超】

眾所期盼的東京奧運終於展開，讓我們能夠以台灣名義，而不是中華台北展示於全世界，或許總有人會想政治歸政治、×× 歸 ××，不過這世界過去從來都不是這樣運轉的。與此同時，美國與中國間的角力，貿易、科技、金融等多面向開戰，且拜登政府上任至今，對中國的強硬態度更甚於前任總統川普。

選股能力決定勝敗

美國四大指數維持高檔以上表現，其中 S&P 500 指數在今年之內，已四○次創下歷史新高，對照中國股市，在持續加重對網路與科技展業整改力道下，上證指數退守年線之下，深圳指數則防守年線，而原本就屬相對弱勢的香港恆生指數，連續千點下跌，跳空跌破年線，國企指數更弱，已跌破去年十月低點。

中國外有以美國為首的壓力，內須面對疫情、水災、通膨等，政策包含壓抑原物料報價，整改則從互聯網到民生產業如補教，只要被點到名，股價瞬間大跌甚至腰斬以下，就算還沒被點到名的產業也是人心惶惶。技術面來看，香港恆生與國企指數，恐怕已經進入空頭趨勢，抄底須藝高人膽大或是本多終勝。

各國家的股市之間，雖然不一會具有某種程度的連動性，但是國際級的資金流向，卻可能因此而出現戰術上的改變，是未來台股必須持續觀察的重點。不過一般預估台灣今年經濟成長率將超過五％，且外銷訂單已連十六紅，六月為歷年同期新高，第二季與上半年亦同樣創高，第三季為電子業傳統旺季，近期要留意利多不漲個股。

外資去年於集中市場賣超近五四○○億元，今年賣超已約五二○○億元，且七月至今超過一二○○億元，空單也仍維持三萬口以上，指數面臨沉重壓力，投信今年雖仍維持買超，不過七月賣超金額超過二○○億元，是疫情爆發以來最重的一個月，惟特定題材股與部分績優股走出自己的路，反應在相對強勢的櫃檯指數。

量能升溫波動加劇

加權指數跌破季線，半年線亦岌岌可危，短期均線已轉為下彎，技術指標暫不利短多表現，不過櫃檯指數先是創高，而後拉回跌破月線，多方架構雖尚未遭嚴重破壞，但是短線震盪恐難避免，二○日均量增至一千億元之上，成交量逐漸放大，量能放大不論漲跌皆屬股價啟動訊號，融資則具助漲助跌效果。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2154 期

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