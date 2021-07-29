謝金河：台股下半年面對的重重挑戰  貨櫃航運股恐壓縮台股續航力

【文／謝金河】

台股從一八○三四．一九慢慢緩步退下，在技術面形成一個小圓頂的形態，乍看這個指數拉回一一○○多點，但是台股內在結構調整激烈，這是標準的「橫看成嶺側成峰」的走勢；也就是說，台股其實是拉回整理的，但卻是在大家不知不覺中。

資金瞄準ＬＥＤ族群

台股在七月十五日攻上一萬八千點，只是曇花一現，這個情況跟五月十二日及十七日台股在一五一六五跟一五一五九打成雙腳走勢，然後在大家驚慌中跑上一萬八千點有異曲同工之妙，在台灣為了防疫進入三級警戒之際，大家對台股非常悲觀，很多人都害怕會崩盤，結果連一萬五千點都沒破，這次到了一萬八，很多人上看二萬，甚至二一○○○、二一五○○，但是台股卻悄悄回檔，現在比較偏空派的技術大師杜金龍預告台股高點已經過了，也認為傳產股的行情結束！是不是這樣？今天要跟大家一起共同探討台股最核心的問題。

台股六、七月的走勢乍看大盤強勢，其實個股強弱非常鮮明，市場資金瞄準的是電子次產業的中小型股，最具代表性的是 MOSFET，整流二極體，最近是ＬＥＤ族群。以整流二極體為例，強茂五月才只有三九．六元，現在已到一二四．五元，大盤指數沒有什麼動，強茂大漲二一四％，然後是台半，還有朋程從九六．五元跑到二六五．五元，德微從六七．八漲到一七九．五元，這是台股七月的明星。

另一個是 MOSFET 在缺貨中不斷往前走，去年富鼎最低只有十四．九元，這回跑到一三六元，富鼎大漲拉起尼克森，也讓杰力從六三．九元大漲到二六五元，還有大中從五八．五元漲到一五一元，大中的大股東茂達今年股價一口氣飆升到二○六．五元。

最近資金瞄準ＬＥＤ族群，億光從三七．一元漲到六五元，一下子漲了八成，宏齊從十六元拉升到三六．七五元，一下子漲了一倍多，市場主力力拱的一詮從十六．三元狂拉到六五．五元，一詮主力商品是ＬＥＤ導線架，已經連續虧損近十年，過去六年沒有配發股息紀錄，今年首季轉盈，ＥＰＳ○．四元，股價開始翻滾，大股東以每股二八元趕緊籌募資金，過去股性溫和的光磊也拉升到三七．六五元，鼎元、艾笛森、佰鴻都被相中。

富采股價在起漲區

其實台灣ＬＥＤ產業被中國的木林森、三安光電壓著打了很久，除了億光的封裝，最上游最有競爭力的是整合鼎元的富采投控，這次市場以第三代半導體為題材，把可能轉虧為盈的漢磊一鼓作氣炒上一二五元，嘉晶也拉升到一○七．五元，其實第三代半導體以化合物為基礎，將來富采可能扮演重要角色，在今年六月重新掛牌，股價一度漲到九一．二元，然後跌到五七．四元，與市場期待落差很大，富采進行整合，股價仍在起漲區，也許會是ＬＥＤ族群下一個目標。

電子股有很多次產業，這次長線格局走得很久，像是ＰＣＢ中的ＡＢＦ基板，南亞電路板從二三．○五漲到四四五元，景碩從三○．三元大漲到二一五元，欣興從十四．二五元拉升到一五一．五元，長線漲幅都十分驚人，而ＩＣ設計股更是令人驚嘆，這次ＭＣＵ相關的如新唐從二七．二元大漲至一六二元，持股逾一半的華邦單是新唐市值近三○○億元，聯陽、盛群、凌通等也都跟著往上攀升。

這些電子次產業族群，占指數空間不大，這些個股大漲，市場比較沒有那麼強烈感受，倒是風光一整年的貨櫃航運股在七月「翻船」，如果從月線來看，長榮在七月已大跌一一六．五元，跌幅達五○％，陽明跌五三％，從二三四．五元跌到一一○．五元，萬海跌四四％，股價從三五三元跌到一九八元，這像是一場殺戮，跟著跌的還有散裝航運股，慧洋ＫＹ大跌四○％，攬貨業的台驊投控也跌四四％，這一波航運股重挫，都出現逾三成的大跌幅，這像是七級強震一般，這個急殺把市場上看好貨櫃航運股的人殺得鼻青臉腫。

航運股的回檔不是基本面出了問題，而是市場炒作用力太猛，三檔貨櫃航運股當沖比一度逾八成，這是市場極熱的現象，等到大家發現股價愈沖愈低，最後倉皇逃出，航運股就形成一片多殺多的景象，如果大家回頭看國際大型貨櫃航商的股價，例如，馬士基二十七日收在一七五一五丹麥幣，距離最高價一八七五○丹麥幣不遠，德國的赫伯羅特、南韓的現代商船也沒有出現台灣這般殺盤，這是籌碼失控，現在貨櫃航運股都回到我原先估測的季線附近。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2154 期

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