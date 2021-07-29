羅賓漢周四那斯達克掛牌 IPO定價落在區間低標

美國線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood）預定周四（29 日）以「HOOD」交易代號掛牌上市，首次公開發行（IPO）價格訂在每股 38 美元，為該公司先前預估價格 38 至 42 美元區間低標，估值約 320 億美元。

羅賓漢周三（28 日）以每股 38 美元發行 5,420 萬股，一共募得近 20 億美元，該平台聯合創始人 Vlad Tenev 與 Baiju Bhatt 各自出售價值約 5,000 萬美元的股票。

根據華爾街日報（WSJ）報導，儘管羅賓漢 IPO 後估值達 320 億美元，遠高於該公司在前一輪募資後近 120 億美元的估值，但仍低於部分投資人與投資機構預期。

知情人士透露，羅賓漢 IPO 定價不僅反映出部分投資人對其高估值失望的猶豫情緒，也顯示該公司與承銷商為能在首日交易取得成功，而採取較為保守的定價。

羅賓漢估計，截至今年第二季，股票交易平台已有 2,250 萬個金融帳戶（與銀行連動帳戶），高於今年第一季的 1,800 萬個，也比去年同期成長 151%。

高盛與摩根大通為此次 IPO 主要承銷商，並擁有額外購買 550 萬股的選擇權。

在羅賓漢更新的招股說明書中，該公司預估今年第二季營收介在 5.46 億至 5.74 億美元之間，優於去年同期的 2.44 億美元。該公司今年第一季營收年增 309% 至 5.22 億美元。

不過羅賓漢預估第二季虧損將介在 4.87 億至 5.37 億美元之間，和去年同期相比由盈轉虧。

選擇權交易約占羅賓漢營收的 38%，股票與加密貨幣則各分別占 25% 與 17%，但羅賓漢警告，隨著零售交易熱潮降溫，收入與帳戶成長可能放緩。

羅賓漢的競爭對手包括富達投資（Fidelity）、嘉信理財（Charles Schwab Corp）、盈透證券（Interactive Brokers）、微牛證券（Webull）、SoFi 等，其中嘉信理財的估值為 1,300 億美元，而盈透證券的估值為 260 億美元。

數位天空科技（DST Global）、指數風險投資公司（Index Ventures）、NEA、Ribbit Capital 是羅賓漢的主要投資者。