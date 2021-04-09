比特幣多夯？交易所Kraken成交量破紀錄擬直接上市 羅賓漢散戶大軍逼近千萬

比特幣第 1 季價格暴衝漲破 6 萬美元的熱潮反映在多個現象上，美國虛擬貨幣交易所 Kraken 在締造單季交易量紀錄後，考慮乘著這股熱潮在明年直接上市。網路券商羅賓漢 (Robinhood) 則表示，第 1 季平台上交易加密貨幣的散戶暴衝至 950 萬名，幾乎是前一季的六倍。

Kraken 成立於 2011 年，是全球第四大交易量第四大的虛擬貨幣交易所。執行長 Jesse Powell 周四 (8 日) 說，Kraken 是近期比特幣大漲的受益者，第 1 季現貨交易金額衝上 1600 億美元歷史新高，是去年的 1.5 倍，且目前目前用戶累計超過 600 萬，光是第 1 季加入的會員就達到去年下半年的四倍之多。

Powell 說，Kraken 也考慮 2022 年上市，可能和 Coinbase 一樣為直接上市的形式。雖然先前傳出可能透過與 SPAC 合併或傳統 IPO 方式上市，但公司發言人已經排除 SPAC 這個方式。

Kraken 目前正和投資人討論新一輪募資，估值最高可望達到 200 億美元。

Kraken 主要競爭對手為 Coinbase ，後者預定下周直接掛牌上市，估值上看 1000 億美元。Coinbase 日前公布第 1 季營收 18 億美元，為公司成立以來新高。

除了 Coinbase 和 Kraken，據悉溫克萊沃斯兄弟 (Cameron and Tyler Winklevoss) 成立的加密幣交易所 Gemini 也考慮上市。

羅賓漢：Q1 交易比特幣的散戶達 950 萬

羅賓漢周四表示，第 1 季在平台上交易加密貨幣的用戶達到 950 萬名，幾乎是前一季的六倍。該平台目前開放用戶買賣和持有加密貨幣，並計劃推出儲蓄、提款和轉帳功能。

今年 1 月 GameStop(GME-US) 股票大起大落期間，羅賓漢曾以市場波動劇烈為由，暫時關閉允許用戶快速買進加密貨幣相關股票的功能，引來顧客反彈。

羅賓漢已在 3 月秘密向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交文件，申請在美國 IPO。