美國炒股平台羅賓漢上市在望 已提交IPO申請文件

在引發華爾街散戶大軋空大戲中扮演要角的股票交易平台羅賓漢（Robinhood），周二（23 日）傳出已向監管機關呈交首次公開上市（IPO）文件。

拜疫情所賜，羅賓漢股票交易平台吸引大量新的散戶投資人，據 JMP Securities 估計，今年 1 月的 reddit 交易狂潮中，Robinhood 用戶增加 300 萬人。

早在今年初 CNBC 曾報導，羅賓漢已選擇在那斯達克交易所上市，由高盛為其上市計畫提供諮詢服務。

羅賓漢創辦人 Tenev 與 Baiju Bhatt 在平台建立前，只是向避險基金銷售交易軟體，後來便決心創立股票交易平台，讓一般散戶投資人不必支付手續費便能買賣股票。

羅賓漢推出後廣受年輕人喜愛，用戶能透過平台快速連接自己的銀行帳戶、搜尋股票，然後一鍵滑動購買，讓買股就跟在交友軟體上找約會對象一樣簡單。

除此之外，羅賓漢是能讓用戶購買零股的交易平台之一，用戶可選擇投資 5 至 10 美元，甚至 100 美元不等的價格購買心儀的股票，不受金額不足便無法下單的限制。

值得注意的是，羅賓漢在 2018 年初跨入加密貨幣領域。用戶能在平台上購買比特幣、以太幣等其他數位貨幣，步驟如同購買股票一樣。

今年初在 GameStop 軋空事件之前，羅賓漢在去年募資估值為 120 億美元，但為避免流動性緊縮，又在 2 月募資 10 億美元。儘管此舉影響公司估值，但市場上的科技投資熱，早讓一窩蜂的投資人將擔憂拋諸腦後。

例如加密貨幣交易所 Coinbase 即將上市，在最近私募市場交易中，Coinbase 的估值已突破 1,000 億美元。

總部位於紐約的 D1 Partners、紅杉資本（Sequoia）、凱鵬華盈（Kleiner Perkins）和 Google 旗下創投部門 GV，是羅賓漢幾個最大的創投者。