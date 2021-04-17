加密貨幣夯 羅賓漢、Coinbase手機App在美最受歡迎

本周隨著大眾將注意力轉向股票與加密貨幣市場，交易平台羅賓漢（Robinhood）與 Coinbase(COIN-US) 卻悄悄占據了蘋果 (AAPL-US) 應用程式商店（App Store）前兩名，金融應用程式成為手機娛樂軟體新寵兒。

根據 Sensor Tower 的數據顯示，羅賓漢排名第一、其次為比特幣交易平台 Coinbase、第三為時下年輕人流行的影音短片軟體 Tik Tok。

Coinbase 上市首日，彼特幣價格突破 6.4 萬美元創下新高。

這些應用程式受歡迎的程度激增，凸顯疫情間散戶交易熱絡，以及 GameStop(GME-US) 等「迷因股」（meme stock）文化當道。今年 1 月散戶投資人在 Reddit 論壇發起史詩級的對抗華爾街巨鱷的空頭戰，之後 GameStop 便一戰成名，成為家喻戶曉的名字。

通常 Tik Tok、Reddit、Instagram 等社群媒體與娛樂軟體是最後歡迎的應用程式，排名反映的是某種應用程式下載量，而非總累積下載量。

不過這也並非羅賓漢第一次登上 App Store 榜首。今年 1 月在 GameStop 估空戰最激烈的時候，該公司成為蘋果與 Google 應用程式商店最受歡迎的下載項目。另一款交易應用程式 Webull 排名第二，此外 Coinbase、Square 等金融應用程式與 Fidelity 也排進前 10 名。

根據 JMP Securities 估計，羅賓漢僅在今年 1 月就增加月 300 萬為用戶。

創投界密切注意用戶的參與程度與下載量，直至最近，這些指標大多被用來衡量社交媒體應用程式成功程度。羅賓漢投資人目前也使用類似指標。

嘉信理財集團（Charles Schwab）周四表示，今年第一季新增 320 萬用戶，創下新高紀錄，比去年全年新增的用戶還多。公司執行長 Walt Bettinger 認為，市場通過社群媒體對某些名稱的高關注度，是顯著提振交易活動熱絡的因素。