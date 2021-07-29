〈財報〉科林單季營收首度破40億美元 DRAM支出、半導體設備需求看增

半導體設備大廠科林研發 (LRCX-US) 周三 (21 日) 公布止於 6 月的 2021 會計年度第四季財報，營收首度突破 40 億美元大關，公司預期 DRAM 的支出在今年下半年會增溫，晶圓代工設備支出也將保持強勁，不過 NAND 支出將持平。

F2022 Q1 (截至 9 月 26 日止) 財測

營收： 43 億美元，上下增減 2.5 億美元，FactSet 調查分析師平均預期為 41.1 億美元

稀釋後 EPS ： 8.1 美元，上下增減 0.5 美元，FactSet 調查分析師平均預期為 7.88 美元

毛利率：46%，上下增減 1%

營益率：32%，上下增減 1%

科林執行長 Tim Archer 在電話會議中表示，半導體設備的需求環境依然強勁，2021 年半導體製造設備支出將超過 800 億美元 (上季預估 750 億美元)，設備投資支出水準已升至新高。科林仍對該行業的健康和可持續性充滿信心。

科林財務長 Douglas Bettinger 表示，目前已看到 DRAM 的支出在今年下半年會增溫，晶圓代工設備支出也將保持強勁，下半年以及明年的客戶需求依然暢旺。不過， NAND 支出下半年可能與上半年持平，要等到明年上半年客戶才可能提高投資資出。

Bettinger 說道，DRAM 今年供給成長仍將低於需求成長，Dram 需求成長約落在 20% 出頭，而供給成長則接近 20%。NAND 方面供需則較為更平衡，都略處在 35%-40% 之間。

另外，Bettinger 表示，受到供應鏈瓶頸影響，第四季毛利率略有下滑。至於被問到中國紫光集團違約是否影響業務時，Archer 表示，目前沒有看到任何客戶的計畫有任何變化。

Q4 (截至 6 月 27 日止) 財報數據 (non-GAAP)

營收： 41.5 億美元，優於 FactSet 調查分析師平均預期 40.3 億美元

EPS：8.09 美元，優於 FactSet 調查平均預期的 7.59 美元

毛利率： 46.3%

營收依業務細分

系統 (含沉積、蝕刻、清洗設備) 為 27.6 億美元，年增 48%，季增 8.5%

客戶服務為 13.8 億美元，年增 50%

第四季營收 41.5 億美元創下科林最佳單季紀錄，並首次突破 40 億美元大關，較去年同期增加 48%，淨利 11.44 億美元年增 64%，每股盈餘年成長率達 67%。

全年營收和獲利也創公司歷史紀錄，全年淨利 39.1 億美元，折合每股 26.90 美元，營收達到 146.3 億美元，輕鬆刷新 2018 年度締造的紀錄。

第四季營收主要來自於記憶體產業，其中非揮發性記憶體 (NVM) 占比為 49%，DRAM 占比為 10%，晶圓代工為 35%，邏輯與其他領域則佔 6%。

執行長 Archer 表示，科林保持創紀錄的業績，半導體需求強勁和設備複雜性的推動下，使晶圓廠在製造設備投資水準提高。憑藉著技術差異化和與客戶的深度合作，將使科林持續在終端市場擴大領導地位。

各地區營收方面，中國占比為 37%，南韓為 30%，台灣占 13%，日本 9%，美國 5%，最後為東南亞與歐洲，同為 3%。