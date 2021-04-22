〈財報〉半導體設備支出強！科林研發Q3營收創單季紀錄 財測勝預期

半導體設備大廠科林研發 (LRCX-US) 周三 (21 日) 公布 F2021 第三季財報，營收創下單季歷史新高，並大幅優於市場預期，公司表示，半導體設備需求暢旺，後市可期。

Q4 (截至 6 月止) 財測

營收估 40 億美元，上下增減 2.5 億美元，優於 FactSet 調查分析師平均預期 37.2 億美元

稀釋後 EPS 估 7.42 美元，上下增減 0.5 美元，優於 FactSet 調查平均預期的 6.78 美元

毛利率估 46.5%，上下增減 1%

科林研發表示，由於 AI、5G、IoT 趨勢依舊強勁，今年半導體設備需求暢旺，前段製程半導體設備 (WFE) 可望超過 750 億美元，將有利後市發展。

科林研發因投資人熱烈期待財報，周三收盤勁揚 4.6% 至 每股 641.25 美元，但盤後財報出爐後股價波動不大，跌 0.74% 至 636.5 美元。

Q3 (截至 3 月止) 財報數據 (non-GAAP)

營收報 38.5 億美元，優於 FactSet 調查分析師平均預期 37.2 億美元

每股盈餘報 7.49 美元，優於 FactSet 調查平均預期的 6.62 美元

毛利率 46.3%

營收依業務細分

系統 (含沉積、蝕刻、清洗設備) 為 25.45 億美元，年增 55%

客戶服務為 13.02 億美元，年增 52%

第三季營收 38.5 億美元創下科林研發最佳單季紀錄，較去年同期增加 54%，淨利與每股盈餘年成長率分別高達 88% 與 91% 。

科林執行長 Tim Archer 表示，目前半導體的戰略重要性攀升到新高，在強勁的晶圓製造支出環境下，公司擁有客製化優勢，得以在市場上取得有利地位。

第三季營收主要來自於記憶體產業，其中非揮發性記憶體 (NVM) 占比為 48%，DRAM 占比為 14%，晶圓代工為 31%，邏輯與其他領域則佔 7%。

各地區營收方面，中國占比為 31%，南韓為 31%，台灣佔 14%，日本與東南亞同為 7%，最後為美國與歐洲，各為 5% 與 4%。