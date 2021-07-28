超微再上修全年財測搶市占 台廠供應鏈受惠

美科技大廠超微 (AMD-US)、微軟 (MSFT-US) 最新財報出爐，均優於市場預期，展望未來，超微看好第三季雲端伺服器、遊戲動能維持高檔，並將全年營收成長上修至 60%，微軟雲端業務也同步看增，市場預期，兩大科技巨頭釋出樂觀展望，有利台廠供應鏈下半年營運。

超微總裁兼執行長蘇姿丰指出，第二季 CPU 受惠筆電、桌機等遠距需求強勁，CPU 營收年增率達雙位數，為連 5 季保持成長，資料中心 GPU 動能也可望延續至下半年，將全年營收成長從 50% 上修至 60%，估將達逾 150 億美元之上。

由於超微近年持續進逼英特爾 (INTC-US) 龍頭霸主地位，隨著超微看旺筆電、資料中心需求，可望進一步擴大市占，也有利台廠相關供應鏈下半年營運增溫，包含品牌廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW) 等，主板業者如華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW)、撼訊 (6150-TW) 等也將受惠 CPU、GPU 需求。

微軟財報同樣亮眼，其中，Azure 雲端業務營收年增 51%，彌補設備商授權 Windiws 營業額下滑，整體財報仍優於分析師預期，展望未來，微軟持續擴建全球資料中心據點，預期雲端業務將保持高度成長，也有利鴻海 (2317-TW)、緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW) 等伺服器供應商。

另一方面，微軟正式發表最新一代作業系統 Windows 11，是近六年來最大一次更新改版，預計年底將陸續推送，也將為個人電腦市場增添換機活水，代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 等下半年筆電出貨可望維持高檔。