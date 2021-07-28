〈財報〉AMD再上修全年營收預測 持續搶占英特爾地盤 盤後漲1%

超微 (AMD-US) 周二 (27 日) 公佈 2021 會計年度第二季財報皆優於市場預期，看好第三季資料中心與遊戲仍為主要成長動能，且各項業務有望持續成長，將全年營收成長率由 50% 上修至 60%，意味著有望持續在利潤優渥的伺服器晶片市場搶奪英特爾市占，AMD 盤後漲 1.12%。

F2021 Q3 財測

營收約為 41 億美元，上下浮動 1 億美元，FactSet 調查預期為 38.2 億美元

營收預估年增率為 46%，季增率 6%

毛利率 (non-GAAP) 為 48%

全年營收年增率約為 60%，上季預估值為 50%

展望第三季，AMD 表示，預計第三季成長主要由資料中心和遊戲業務帶動。

AMD 總裁兼執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，在所有業務成長的推動下，將上調 F2021 全年營收，年增幅將由原先預期的 50% 上升至約 60%，以去年營收 96.7 億美元來看，意味著今年年營收將達 154.7 億美元，優於市場預期的 146.5 億美元。

蘇姿丰在電話會議中表示，第二季 CPU 業務持續受惠於桌機與筆電強勁需求，桌電、筆電 CPU 營收年成長達雙位數，並連續 5 季成長。

消費性繪圖顯卡 (GPU) 方面，蘇姿丰表示， Radeon RX 6000 銷售暢旺，華碩、惠普、微星和聯想宣佈，隨著 AMD 電競筆電市占進一步擴大，計劃在未來幾個月內推出更多 AMD 顯卡筆電。

蘇姿丰預計資料中心 GPU 營收將在今年下半年成長，該公司將加快新一代 AMD Instinct 和開源 ROCm 軟體的生產，以支援包括 Frontier、 LUMI 和 PASI 等超級電腦的大單。

此外，伺服器 CPU 在 2、3 代 EPYC 處理器帶動下出貨量、平均銷售單價 (ASP) 持續提高，雲端、商用客戶需求也正在加速成長，預計在 EPYC 處理器和 AMD Instinct 的強勁需求帶動，以及與 OEM 等客戶積極合作，資料中心營收成長速度將優於公司整體成長。

蘇姿丰表示，半客製化產品持續受惠於 PS5、Xbox Series X 和 Series S 遊戲機 SoC 的強勁需求，此外，新客戶 Steam Deck 遊戲機也將於今年底推出，預估家用主機 CPU 需求動能將持續一整年。

蘇姿丰說，AMD 仍有望在 2022 年推出下一代產品，包括採用 5 nm 製程技術打造的 Zen 4 CPU 和 RDNA 3 GPU 。

另外，針對晶片短缺下半年的看法，蘇姿丰表示，目前供給仍緊繃，但預計 2022 年將有所改善，AMD 持續與供應鏈夥伴合作，確信今年下半年至 2022 年，供應鏈供給能夠持續大幅成長。

Q2(6/26 止) 財報數據 (non-GAAP)

營收： 38.5 億美元，FactSet 調查預期為 36.2 億美元

稀釋後 EPS ： 0.63 美元，FactSet 調查預期為 0.54 美元

毛利率： 48%，年增 4 個百分點，季增 2 個百分點

營業利益： 9.24 億美元，年增 297%

淨利 (GAAP)： 7.1 億美元，年增 352%

自由現金流 (FCF)：8.88 億美元，創新高

AMD 第二季營收再度創下新高，達到 38.5 億美元，年增 99%，並連續 5 季實現正成長，此外，第二季毛利率、營益率、淨利率三率三升，成長趨勢強勁。

蘇姿丰表示，優異的產品組合與強勁需求推動 AMD 各項業務第二季持續成長，營收和營業利益率都較原先成長一倍，淨利成長幅度也接近 3 倍。

運算 (CPU) 和繪圖 (GPU) 營收年增 65% 至 22.5 億美元，優於市場預期。受到桌電、筆電豐富的 Ryzen 系列處理器產品組合所推動，CPU 平均銷售單價 (ASP) 較去年以及上季都有成長表現。

此外，高階 GPU (含資料中心 GPU 產品) 銷售比例提高帶動 GPU 的 ASP 也呈現年、季成長。

企業端、嵌入式暨半客製化部門營收為 16 億美元，持續創下新高，季增 19%，年增 183%，優於市場預期的 14.4 億美元。該部門包含伺服器 CPU 與遊戲家機晶片， EPYC 處理器第二季銷售持續增加，半客製化銷量則較上季回溫。

所有其他業務虧損為 9300 萬美元，去年同期營業虧損為 6000 萬美元，上一季則為 1 億美元。