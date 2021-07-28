〈焦點股〉聯發科法說行情失靈摜破900元 IC設計股倒地

聯發科 (2454-TW) 上半年財報亮眼，今年營收年增率從 40% 上修至 45%，明年可望持續成長，不過，今 (28) 日法說行情失靈，股價重摔半根停板，失守 900 元關卡，IC 設計股也淪為重災區，包括敦泰 (3545-TW)、新唐 (4919-TW)、鈺創 (5351-TW)、智原 (3035-TW)、M31 (6643-TW) 等多檔亮燈跌停。

聯發科上半年大賺超過 3 股本，每股純益衝上 33.65 元，締新猷。執行長蔡力行於法說會上指出，四大產品線需求強勁，加上技術領先優勢，全年營收年增幅將從 40% 上調至 45%，且毛利率可達原先預期 44-46% 間的高標，預期 2 年內營收將突破 200 億美元。

不過，蔡力行表示，因為今年半導體產業受供應鏈產能限制，季節性因素不同於往年，預計聯發科第三季營收約 1257-1319 億元，季增幅高標為 5%，估創 11 年來最小季增幅，形同是最淡的旺季。

聯發科今天法說行情失靈，法人不買帳，股價重挫逾半根停板，最低來到 887 元，為 2 個多月來的低點，單日市值蒸發 811 億元，下滑至 1.41 兆元。

驅動 IC 廠敦泰近來漲勢凌厲，股價屢創新高，但今天遭重手調節打入跌停，來到 261 元。敦泰 6 月自結稅後純益 8.57 億元，年增 660%，每股稅後純益 4.67 元；受惠驅動晶片全面調漲，敦泰上半年就賺近 1.5 個股本，每股稅後純益 14.67 元。

IC 設計股倒成一片，新唐、鈺創、智原、M31、安國、富鼎同步落入跌停；權值股瑞昱昨天股價創高後，今日回檔重挫逾 5%；聯詠也摜破 500 元關卡，盤中下跌半根停板；記憶體 IC 設計廠晶豪科一度亮燈跌停。